Завдовжки з футбольне поле: компанія Radia вирішила побудувати найбільший літак у світі (фото)

WindRunner зможе витримати у 12 разів більше навантаження порівняно з Boeing 747 і може офіційно стати найдовшим і наймісткішим літаком.

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Мета будівництва найбільшого у світі літака — перевозити одні з найбільших предметів на планеті. Довжина революційного WindRunner — 108 метрів, це більше за стадіон "Вемблі". Про це повідомляє The Sun.

Він також зможе витримати у 12 разів більше навантаження порівняно з Boeing 747. WindRunner, як очікується, перевозитиме величезні лопаті вітряних турбін і офіційно стане найдовшим і наймісткішим літаком у світі.

Найбільший літак у світі

За цим амбітним проєктом стоїть компанія Radia, у якій працює вчений у галузі ракетобудування Марк Лундстрем. Останні сім років він витратив на розробку концепції літака. Головне його завдання — вирішити багато проблем, пов'язаних із перевезенням лопатей. Вони пристойних розмірів, тому за один рейс літак може транспортувати тільки одну.

Найбільший літак у світі

WindRunner майже на 39 метрів довший за "Боїнг 747" — найбільший пасажирський літак на планеті.

Найбільший літак у світі

Попри неймовірну довжину літака, його висота становить 24 метри, а розмах крил — близько 80.

Найбільший літак у світі

Цей вантажний лайнер зможе розвинути швидкість до 0,6 Маха та нести максимальне корисне навантаження — майже 73 тонни. У планах розробників перевозити також інше велике обладнання для військових операцій, його зможуть використовувати для нафтогазової галузі, що видається прибутковою сферою.

Команда Radia очікує, що комерційне виробництво літака розпочнеться до кінця 2027 року.

Нагадаємо, що пілот у реактивному костюмі пролетів поруч із літаком на великій висоті.

Також повідомлялося, що вперше за 7 останніх років з'явилися кадри китайських J-16 із секретною ракетою великої дальності PL-17.