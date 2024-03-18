У місті, де перший внесок на квартиру становив $6, житло тепер продається за 382 тисячі (фото)

За словами рієлторів, унікальна атмосфера цього району продовжує приваблювати як місцевих, так і іноземних покупців.

Related video

Легендарні колонії Стокбридж, збудовані у 1860-х роках як робітниче житло в серці шотландської столиці, стали вкрай популярними на ринку нерухомості. Ціни на житло тут постійно зростають, щороку приваблюючи нових мешканців, пише видання Mirror.

11 колоній заснувала Единбурзька будівельна компанія (ECBC) для розміщення робітників під час промислової революції. Передбачалося, що близько 7000 осіб зможуть придбати квартири для своїх родин в цьому колоритному районі. Ціни були більш ніж доступними — від $127 з першим внеском лише $6, а решту суми потрібно було виплатити протягом 20 років.

Важливо

Будинки мають вигляд декорацій: на продаж виставили одразу цілу вулицю (фото)

Стокбридж швидко став дуже відомим завдяки тутешнім теслярам, художникам й торговцям. До того ж в його околицях регулярно проводилися громадські заходи та ярмарки. Тому не дивно, що сьогодні вартість одно- та двокімнатного помешкання сягає $382 тисяч.

"Це ще одна причина, чому ми обрали колонії Стокбридж — дуже цікаво жити в місці з такою великою історією. Це змушує замислитися над тим, хто тут був до нас", — ділиться враженнями 39-річна американка Джессі Деопп, яка з сім'єю переїхала сюди минулого року.

39-річна американка Джессі Деопп зі своєю родиною Фото: SWNS

72-річний пенсіонер Білл Браунлі, який придбав квартиру в колоніях майже 30 років тому за $107 тисяч, підтверджує, що район зберіг традиції робітничої громади, попри наплив нових заможних мешканців.

"Протягом року тут відбувається багато подій, які підтримують наш дух. На Різдво влаштовуємо вертеп, у травні — дворовий розпродаж. Також є творчі колонії, де митці влаштовують відкриті покази свої роботи", — розповідає Білл.

72-річний пенсіонер Білл Браунлі Фото: SWNS

За словами рієлтора Франчески Хілл, унікальна атмосфера цього району продовжує приваблювати як місцевих, так і іноземних покупців. Особливо популярні великі квартири, які сім'ї вважають ідеальним місцем для виховання дітей.

Попри те, що життя у Стокбриджі тепер стало доступним лише для забезпечених людей, традиції співжиття, закладені засновниками-ремісниками, усе ще живі та допомагають зберегти самобутність цього історичного куточка Единбурга.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що найвідоміший недобудований особняк Північної Каліфорнії (США) несподівано виставили на продаж. Будинок загальною площею 13 тисяч квадратних футів із вісьмома спальнями та трьома ванними недавно з'явився на сайті Zillow за ціною у $4,5 мільйона

Крім того, 27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує занедбані локації, поділився світлинами покинутого будинку в Карлуку (графство Ланаркшир, Велика Британія), де майже два десятиліття не було власників.