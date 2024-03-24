Жителі острова не мають імунітету до поширених захворювань. Вони не знають, як добути їжу або знайти притулок у місті.

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Штучний інтелект Gemini від Google відповів на гострі запитання про те, що буде з остров'янами, якщо вони опиняться в Лондоні. ШІ стверджує, що плем'я північних сентінельців, яке рідко контактувало з рештою світу, не зможе вижити в столиці Великої Британії, для них це було б фатальним випробуванням, повідомляє Daily Star.

Gemini від Google вважає, що плем'я, яке живе без контактів з рештою світу, не виживе в Лондоні, оскільки "не знає, що таке супермаркет".

Північний Сентінелський острів, один з Андаманських островів, індійського архіпелагу в Бенгальській затоці, має повну заборону на відвідування туристів, побоюючись, що хвороби можуть поширитися і вбити населення.

Північний Сентинельський острів Фото: newsbugz.com

Спроби зв'язатися з остров'янами зовсім недавно закінчилися смертю дослідників. Але й перспективи вижити в сучасному світі для остров'ян виглядають не дуже добре.

"Надзвичайні труднощі" життя в Лондоні для члена сентінельського племені були б надто важкими, щоб впоратися з ними. ШІ попередив, що вони, найімовірніше, помруть, якщо їх змусять жити в столиці. Сентінельці — плем'я мисливців-збирачів. Вони не знають, як добути їжу або знайти притулок у місті. Їм не вистачає інструментів і знань, щоб орієнтуватися в супермаркеті або безпечно розвести вогонь", — ідеться в публікації.

ШІ припустив, що пересуватися містом остров'янам буде непросто, оскільки густонаселені райони дуже "контрастують із тропічним лісом". Також сентінельці не знають, що таке дорожній рух, будівлі чи штучне освітлення. Велике значення у виживанні матимуть мовні бар'єри тому, що сентінельська мова невідома стороннім. А це робить спілкування "неможливим".

"Їхня культура обертається навколо самодостатності та підозрілості до сторонніх. Швидкий темп Лондона і мультикультурне середовище були б приголомшливими", — зазначив бот Gemini.

Хвороби, за прогнозом ШІ, також будуть серйозною проблемою: "Сентінельці, ймовірно, ніколи не піддавалися таким поширеним захворюванням, як грип або кір. Ці хвороби можуть мати руйнівні наслідки для їхнього населення, оскільки імунітет практично відсутній".

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що штучний інтелект навчився обманювати людей і йому це дуже сподобалося. Розробники не тільки змусили чат-бота поводитися зловмисно, але також виявили, що позбутися такої поведінки потім дуже складно.