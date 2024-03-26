Магнат побудував розкішний особняк за $20 мільйонів, у якому йому не судилося пожити (фото)

Власник будинку Віджай Маллья ніколи не бачив своє житло зсередини. У його резиденції на даху є басейн з ефектом нескінченності, вертолітний майданчик і пишні сади.

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Магнати і бізнесмени відомі своїм екстравагантним і часто ексцентричним вибором житла. Однак скандальний підприємець Віджай Маллья з Індії підняв цей процес на новий рівень. Про це пише Bussines Insider.

Розташований на вершині 33-поверхового комплексу елітних квартир UB City в Бенгалуру, цей "небесний особняк" площею понад 3700 квадратних метрів має два поверхи, вертолітний майданчик, пишні сади, великий басейн і 360-градусний оглядовий майданчик.

"Було непросто побудувати особняк на величезній консольній конструкції на такій висоті, але ми подбали про те, щоб побудувати його саме таким, яким його було задумано", — говорив раніше Ірфан Разак, голова ради директорів компанії Prestige Estates Projects, яка займалася будівництвом.

Вартість будинку Kingfisher Towers оцінюють у 20 мільйонів доларів. Він був спроєктований для індійського бізнесмена Віджая Малльї й повністю відокремлений від квартир, розташованих внизу.

Вартість будинку оцінюють у 20 мільйонів доларів Фото: sriharikaranth/Instagram​

Однак існує реальна можливість того, що власник ніколи не зможе жити у своєму будинку. Маллья був відомий як "король вечірок" за свій розкішний спосіб життя, але в березні 2016 року він втік з Індії після того, як не виплатив борги на суму понад 1 мільярд доларів і зіткнувся зі звинуваченнями в шахрайстві.

Нині підприємець з Індії проживає у Великій Британії, далеко від свого розкішного будинку, будівництво якого він так і не довів до кінця. Бізнесмен зробив свої статки на виробництві пива Kingfisher. Він також є власником стайні Force India у "Формулі-1". Особняк на даху хмарочоса він почав будувати 7 років тому.

У разі його повернення на батьківщину велика ймовірність того, що уряд країни викличе його на допит.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".