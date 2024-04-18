У "найгіршому" готелі жартують над незадоволеними гостями, залучаючи так нових клієнтів

Заклад критикують за завищені ціни, некомпетентний персонал і відсутність доброзичливого ставлення до впливових людей. Однак подібні коментарі від власника приваблюють нових постояльців.

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Готель Petit Ermitage у Західному Голлівуді, штат Каліфорнія (США), має загальний рейтинг 4,5 зірки на Google і TripAdvisor і висміює всіх, хто залишає лише одну зірку. Таким чином керівництво і співробітники намагаються залучити нових клієнтів. Про це пише New York Post.

У деяких відгуках заклад критикують за завищені ціни, некомпетентний персонал і відсутність доброзичливого ставлення до впливових людей. Однак сміховинні відповіді на подібні оцінки привернули увагу багатьох користувачів мережі та змусили їх забронювати тут ніч.

У закладі, де є номери за ціною до 850 доларів за ніч (33 тисячі 500 гривень), деяким відвідувачам сказали, що їм потрібна "доза реальності", а одному засмученому клієнту порадили вирушити в інший готель. В іншому відгуку йшлося, що гості ніколи не зможуть добре виспатися після появи в них дітей.

Власник, який називає себе "Монархом, господарем готелю Petit Ermitage", часто вступає в словесну перепалку з незадоволеними відвідувачами. Одного з них засудили за те, що він неправильно написав "Petit" (гість написав "Petite") і поскаржився на начебто нашестя жуків.

"Ми просимо — як мінімум — усіх, хто залишає відгук, правильно писати назву готелю. Це може призвести до плутанини. Особливо серед тарганячої спільноти", — відповів співробітник Ermitage.

Один із постояльців неправильно написав назву готелю Фото: Kennedy News & Media

Інший гість заявив, що в Ermitage не заведено приймати дітей, і поставив оцінку "якість сну 2 з 5", що спонукало власника написати: "Ми дуже співчуваємо. Сон і діти не поєднуються. Але скоро вони поїдуть до коледжу, і ви зможете повернути всі ці втрачені години. Не падайте духом".

І, звісно ж, жоден розділ відгуків не може бути повним без розбірки між впливовими особами та власниками.

Розбірки між впливовими особами та власниками Фото: Kennedy News & Media

Один самопроголошений творець контенту назвав готель "недружнім до впливових осіб", заявивши, що персонал ігнорував його майже щоразу, коли він виходив із номера, усі співробітники здавалися зарозумілими. Однак вони швидко підходили до нього кілька разів, щоб заборонити зйомку всередині готелю.

"Наразі ми хотіли б попросити вибачення від імені нашого персоналу за те, що проігнорували вас. Ми можемо тільки припустити, що ви прийшли до нас у наш "День застрявання", що проводиться раз на два місяці, коли чим більше ми любимо гостя, тим паче його ігноруємо. Якщо ви плануєте повернутися, зверніть увагу на інші тематичні дні, такі як "Нам байдуже, що ви замовили, ви з'їсте те, що ми вам принесемо" та день "Ви можете фотографуватися біля басейну, але тільки з вашою найменш привабливою рисою". Він дуже популярний у спільноті інфлюенсерів", — відповів "Монарх".

Подібні сміховинні відповіді на подібні оцінки привернули увагу багатьох користувачів соцмереж і змусили їх забронювати ніч у готелі.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонер без спадкоємців залишив частину своїх статків сім'ям, які перемогли в дивному конкурсі. Чарльз Венс Міллар, відомий своєю любов'ю до розіграшів, залишив незабутній слід в історії своєю останньою витівкою. Його соціальний експеримент, який назвали "Дербі лелек", викликав великий ажіотаж.

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