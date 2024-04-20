Приносить удачу: жінці заборонили користуватися послугами таксі через її ім'я (фото)

Жінка на ім'я Свастика стверджує, що їй заборонили користуватися послугами перевізника, тому що компанія визнала її ім'я "потенційно образливим". У перекладі із санскриту воно означає "удача".

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Таксомоторна компанія Uber була змушена просити вибачення перед жінкою зі скандальним ім'ям після того, як їй заборонили користуватися її послугами. Про це пише Daily Star.

Ім'я Свастика Чандра в перекладі із санскриту означає "удача". Однак воно також належить до нацистського символу. 35-річна жінка стверджує, що їй заборонили користуватися послугами, тому що компанія визнала її ім'я "потенційно образливим".

Розповідаючи про цей інцидент, вона повідомила, що ім'я їй дали на Фіджі, де вона виросла.

"Одного дня я оформляла замовлення на їжу, перейшла до етапу оплати, і тут з'явилося спливаюче вікно зі словами: "Вам потрібно змінити ім'я в застосунку". Вони не знають, що індуси використовували це ім'я тисячі років до того, як Гітлер використав його в неправильному сенсі. Це дуже поширене ім'я. Я особисто знаю ще чотири або п'ять дівчаток із таким самим ім'ям. У школі в нас було ще дві чи три дівчинки з таким самим ім'ям — воно означає удачу, і для мене воно означає тільки хороше. Я дуже пишаюся своїм ім'ям. Я вірю в те хороше, що з ним пов'язано, і не збираюся його змінювати ні для кого", — заявила жінка.

Фото: 9NOW

Ця історія тривала п'ять місяців, і перш ніж компанія Uber вжила заходів, у справу втрутилися Індуїстська рада Австралії та єврейська громада країни, які стали на захист жінки. Пізніше співробітники компанії Uber виступили з вибаченнями.

"Ми розуміємо, що існують різні культурні нюанси, пов'язані з іменами, і тому наші команди розглядають подібні інциденти в кожному конкретному випадку, щоб забезпечити справедливу оцінку кожного акаунта. У цьому разі, розглянувши запит пані Чандри, ми відновили їй доступ до застосунку. Ми попросили вибачення перед нею за заподіяні їй незручності й вдячні їй за терпіння, проявлене під час розгляду цього питання", — йдеться в офіційній заяві.

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