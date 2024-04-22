Темне минуле: над "неспокійною зоною" сталося безліч загадкових авіакатастроф (фото)

Катастрофа бомбардувальника ВПС США поклала початок цілій низці авіакатастроф, які пов'язували з височиною Пік-Дистрикт. Через 76 років багато людей приходять на це місце, щоб поглянути на кладовище літаків.

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Пік-Дистрикт відомий своєю природною красою, включно з водоспадами та печерами. Однак тут же знаходяться залишки історичної авіакатастрофи в районі, прозваному "Бермудським трикутником Великої Британії". Про це пише Daily Star.

Бермудський трикутник є одним із найзагадковіших місць у світі через кількість літаків, які зникли під час проходження через нього. У Великій Британії є своя "неспокійна зона", де зазнають аварій літальні апарати.

Розташований біля південно-східного узбережжя США між Бермудськими островами, Флоридою і Пуерто-Рико, цей моторошний атлантичний "трикутник" став сумнозвісний своїми зникненнями, причому багатьох із тих, хто зникав у його водах, більше ніколи не бачили. Тільки за останнє століття в цьому районі, що охоплює від 500 000 до 1,5 мільйона квадратних миль відкритих вод, сталося понад 50 дивних зникнень.

Бермудський трикутник Фото: Скриншот

Однак Бермудський трикутник не єдине місце з аномальною кількістю зареєстрованих смертей. В однієї піднесеної місцевості Дербішира і Південного Йоркшира (Англія) є темне минуле. Уламки літаків, що залишилися недоторканими, розповідають принаймні частину цієї історії.

Вважається, що безлічі смертельних аварій, що сталися в цьому районі, поклала початок аварія бомбардувальника ВПС США Bleakblow. Після нього залишилося металеве кладовище. Пролітаючи крізь густі хмари, пілот бомбардувальника був упевнений, що вже залишив пагорби, коли 1948 року він врізався в один із них. Унаслідок зіткнення загинули всі 13 осіб, які перебували на борту. Тепер, 76 років потому, любителі прогулянок можуть відвідати це місце, де частини літака можна побачити поруч із дерев'яними хрестами та меморіальною табличкою з написом: "Сумнівно, що екіпаж взагалі бачив землю".

Після аварії бомбардувальника ВПС США Bleakblow залишилося металеве кладовище Фото: колаж Фокус

Протягом наступних 17 років у піку сталося ще сім катастроф, унаслідок яких загинуло загалом 50 осіб, що призвело до появи невдалого прізвиська "Бермудський трикутник Великої Британії".

Видання стверджує, що репутація височини Пік-Дистрикт як таємничого місця, де постійно розбиваються літаки, була відносно недовгою. Завдяки досягненням у галузі льотної техніки важкі погодні умови вже не можуть збити з пантелику пілотів. Остання катастрофа сталася 1956 року.

Раніше повідомлялося, що на затонулому кораблі знайшли "унікальну" 500-річну скриню. Судно, яке називалося "Грифон", затонуло 1495 року після того, як на борту виникла пожежа. Найзначнішою знахідкою стала "унікальна" збройова скриня, яку раніше не могли відкрити.

Також стало відомо, що письменниця розповіла про викрадення прибульцями з "іншого виміру". Шеррі Вайлд стверджує, що в неї не було жодних спогадів про викрадення, поки їх не розблокував гіпнотизер. Після цього вона зрозуміла, що більшу частину свого життя спілкувалася з прибульцями з "іншого виміру".