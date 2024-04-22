Чоловік забарикадувався в автосалоні й вимагав, щоб йому віддали омріяну машину (відео)

Засмучений Абелардо Усандіварас вирішив не залишати приміщення, поки не буде задоволена його вимога.

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Аргентинець на ім'я Абелардо Усандіварас із міста Метан забарикадувався в автосалоні, щоб йому віддали машину, за яку він напередодні дав завдаток. Детальніше про це розповідає Telenoche.

Усандіварас вирішив придбати нову автівку, яка була його необхідною для роботи. Звернувшись до дилера, він продав стару модель і вніс перший внесок за нову, однак після цього представники автосалону почали ігнорувати його спроби зв'язатися та не надавали інформації про доставку замовленого транспортного засобу протягом 120-денного терміну, як було попередньо домовлено.

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"З грудня вони перенаправляли мене від одного номера телефону до іншого і навіть не назвали прізвища представника компанії. Поводилися зі мною, як з селюком, так, ніби вони все знали, а я нічого не розумів. Правда в тому, що мені пропонували автівку, якої не було в наявності. Це фінансова схема, де автосалон спершу бере ваші гроші, а потім намагається укласти іншу угоду", — розповів журналістам засмучений Абелардо.

Зрештою, дилер запропонував аргентинцю іншу машину за внесений аванс, заявивши про необхідність доплати за обрану марку, але це не влаштовувало Усандівараса, який вже приїхав на місце з готівкою для повної оплати та взяв з собою дітей — доньку та неповнолітнього сина.

Не отримавши бажаного, чоловік вирішив не залишати приміщення, поки не буде задоволена його вимога. Після багатогодинних переговорів та втручання поліції ця незвична акція протесту привернула увагу журналістів та завірусилась у соцмережах.

Абелардо Усандіварас забарикадувався в автосалоні Фото: YouTube

Зрештою, під тиском громадськості автосалон повернув аргентинцю аванс. Утім, клієнт так і не зміг здійснити покупку, про яку мріяв, тож придбав уживану модель 2021 року випуску. Це не найновіша машина, але з невеликим пробігом та без поломок.

Наразі Абелардо Усандіварас планує звернутися до суду. Водночас представники дилерського центру назвали цей конфлікт "брудною медіа-кампанією", щоб вивести їх із бізнесу. У заяві, розміщеній на сайті компанії, вони засуджують "війну", що ведеться проти неї, і запевняють своїх клієнтів, що робить все можливе, щоб запропонувати їм найкращі послуги.

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