Справжній колапс: після скандалу з вивозом сміття містечко перетворилось на звалище (фото)

Жителі міста скаржаться, що чиновники виділяють кошти на другорядні проєкти, як-от велодоріжки, замість розв'язання нагальної проблеми.

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У британському місті Енфілд, що на півночі Лондона, виник конфлікт між місцевими жителями та представниками влади через перехід з щотижневого на новий двотижневий графік вивозу побутових відходів. Внаслідок цього деякі райони міста опинилися в епіцентрі справжнього сміттєвого колапсу, пише видання Mirror.

У соціальних мережах з'явились фото, на яких видно величезні купи чорних мішків для сміття, розкиданих в Енфілді на тротуарах та біля урн. Крім естетичних проблем, це також перешкоджає пересуванню містян, особливо у вечірній та нічний час.

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Жителі міста дуже невдоволені станом своїх вулиць. Вони залишили під опублікованими знімками численні гнівні коментарі на адресу влади та голови міської ради Несіль Каліскани, яку звинуватили у неспроможності забезпечити належний санітарний стан міста.

"Коли це стало прийнятним жити на таких дорогах? Несіль Калісканa знищила Енфілд", — йдеться в одному з постів, що викликав бурхливу дискусію.

Містяни скаржаться, що через нераціональну політику вивозу відходів люди почали викидати сміття у непризначених для цього місцях, включно із парками та зонами відпочинку. Деякі користувачі навіть розповіли про екстремальні випадки, коли натрапляли на розкидані пляшки із сечею.

"Енфілд — це містечко-халупа, чого ви очікували?" — написав один із місцевих мешканців.

Інші ж нарікають, що чиновники виділяють кошти на другорядні проєкти, як-от велодоріжки, замість розв'язання нагальної проблеми.

Містяни скаржаться, що через нераціональну політику вивозу відходів люди почали викидати сміття у непризначених для цього місцях Фото: Unsplash

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Фоссу — мальовниче містечко у гірському регіоні Абруццо на півдні Італії. Колись воно було магнітом для туристів, однак у 2009 році назавжди змінилося після руйнівного землетрусу в Аквілі силою 5,9 бала за шкалою Ріхтера. Зруйновані будівлі, розтрощені автомобілі та знищена інфраструктура мають такий самий вигляд, як і після того фатального дня.

Крім того, район Коулун, що в Гонконгу, довгий час вважався найбільш багатолюдним місцем на планеті із населенням приблизно 50 тисяч осіб, що жили на 6 акрах землі. Ані Велика Британія, ані Китай не брали відповідальність за цю територію, що лише погіршило ситуацію з безпекою.