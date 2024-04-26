"Зовсім інший світ": подружжя покинуло життя в місті й переїхало в будинок на болоті (відео)

Тара та Кіт Годе проживають у будинку на воді, але в них є й звичайне житло. Подружжю до душі ловити рибу, полювати на диких звірів і насолоджуватися життям на природі.

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Тара та Кіт Годе зі США показали, який насправді вигляд має життя в автономному режимі, далеко від цивілізації. Ролик про виживання на болотах у Луїзіані показав американський режисер і любитель подорожей Пітер Сантенелло, у якого 2,95 мільйона підписників.

Подружжя любить проводити час у своєму віддаленому будинку в болотистій місцевості, де воно ловить і готує на вечерю диких тварин, проводить дні на рибалці й обливається каламутною водою, щоб прийняти душ. Вони "всюди" бачать змій і алігаторів та можуть пересуватися тільки пішки або на човні.

Пара проживає в будинку на воді, але в них є й звичайне житло. Вони зазначають, що якби в них була можливість, вони жили б на болоті постійно.

"У нас тут зовсім інший світ, яким ми насолоджуємося. У нас немає жодного ресторану швидкого харчування. У нас навіть немає світлофора", — каже Тара.

Пара проживає в будинку на воді, але в них є й звичайне житло Фото: YouTube Усередині будинку не багато зручностей Фото: YouTube

Американський режисер і любитель подорожей Пітер Сантенелло нещодавно провів день із парою та зняв їхній типовий "день із життя" на болоті. Він показав будинок на воді зсередини. У ньому не багато зручностей, але достатньо всього для того, щоб подружжя могло насолоджуватися життям. У вітальні є піч, матрац, гриль, телевізор, кілька місць для зберігання речей і двоярусне ліжко. У житлі також є ванна кімната з туалетом, але немає душу. Тому, якщо Тара та Кіт хочуть помитися, вони миються зовні, на задньому ґанку.

На болоті немає ні кабельного, ні Wi-Fi, тому подружжя користується точкою доступу на телефоні, якщо хоче вийти в інтернет або подивитися що-небудь по телевізору. Що стосується електрики, то пара використовує сонячні батареї та генератор, щоб підтримувати будинок у робочому стані.

Пара ловить рибу та полює на диких тварин Фото: YouTube Пітер Сантенелло разом із подружжям Годе Фото: YouTube

Тара та Кіт задоволені життям далеко від цивілізації, адже їм не сподобалося жити у великому місті. Однак життя на болоті сповнене небезпек, адже поруч із їхнім будинком повно алігаторів і змій.

"Вони не будуть вас переслідувати. Думаю, за сотні років у Луїзіані було всього дві смерті від алігаторів", — сказав Кіт.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер проник у покинутий пункт управління атомною станцією. Лукка Венчурс надихнувся документальним фільмом про трагедію на "Фукусімі-1" і вирішив побачити АЕС на власні очі.

Також стало відомо, що на пляжі через роки з'явилися небезпечні реліквії Другої світової війни. Предмети, які були поховані в піску після того, як їх викинуло на берег у 1950-х роках, знову стали видно. Місцевих жителів закликали триматися від них подалі задля власної безпеки.