Рай став пеклом: мільйонери на острові опинились посеред "бетонних джунглів" (фото)

Місцеві жителі подали позов проти міста Маямі, сподіваючись зупинити будівництво або хоча б зменшити розміри нового комплексу.

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Мільйонери, які живуть на приватному острові Grove Isle у Маямі (США), поскаржилися, що новий семиповерховий житловий будинок висотою в 91 фут закриває їм розкішний краєвид на набережну та створює тінь. Внаслідок цього вартість елітної нерухомості тут впала на 30%. Про це пише видання Miami Herald.

За словами місцевих мешканців, новий ЖК під назвою Vita з вигнутим дизайном створює ефект аеродинамічної труби, тож садові меблі на сусідніх балконах часто здуває поривами вітру. Крім того, виникла проблема з приватністю.

"Свого часу ми заплатили за мирний острівний спосіб життя — це був рай, добре і привітне місце. Тепер його немає, і всі ненавидять один одного. Коли ж у новий будинок заселяться мешканці, то зможуть роздивлятися, що я читаю або дивлюся по телевізору", — зазначила жителька острова Венді Гордон.

Через будівництво ЖК виникла проблема з приватністю Фото: Miami Herald

Повідомляється, що нова будівля з'явилась на тому самому місці, де раніше знаходився клуб, басейн, бар "Tiki Hut" та ресторан на березі моря. Нові власники Vita зможуть милуватися краєвидами, якими раніше насолоджувалися мільйонери, частина з яких живе там останні 40 років.

Нові власники Vita зможуть милуватися краєвидами, якими раніше насолоджувалися мільйонери Фото: Miami Herald

"Тепер ми дивимося на стіну. Це вторгнення! Доведеться тримати жалюзі закритими. Наша сусідка навіть поставила на своєму балконі живопліт заввишки 6 футів, щоб відгородитися", — розповідає 94-річний Девід Шектер, який разом з дружиною Сідні переїхав сюди наприкінці 1970-х років.

Мешканці подали позов проти міста Маямі, сподіваючись зупинити будівництво або, можливо, зменшити його розміри, але зведення вже йде повним ходом, а завершення очікується цієї зими.

Мешканці острова подали позов проти міста Маямі, сподіваючись зупинити будівництво Фото: Miami Herald Мешканці острова подали позов проти міста Маямі, сподіваючись зупинити будівництво Фото: Miami Herald

До речі, одну з 65 квартир в ЖК можна придбати за ціною від 2,7 до 22 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що бульдозери знесли пляжний будинок мільярдера Баррі Стернліхта на острові Нантакет (штат Массачусетс, США). Це сталося після серії штормів, які призвели до сильної ерозії ґрунту та пошкодження об'єкта нерухомості.

А дівчина на ім'я Гейлі завжди мріяла про життя в дорозі, проте ніколи навіть не уявляла, що це може стати реальністю. Вона придбала на Facebook Marketplace старий фургон Van Royce 1989 року випуску всього за 600 доларів і зробила там неймовірний ремонт.