На продаж виставили "чарівний" будинок, не згадавши про його моторошний секрет (фото)

Будинок, який презентують як "вашу мрію", понад рік простояв порожнім. З його стін мешканці міста буквально вигнали попередню власницю, адже та поселила у себе збоченця-злочинця.

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Агент з нерухомості продає "чарівний" будинок з трьома спальнями за 125 000 фунтів стерлінгів. З його слів, житло розташоване у "популярному та зручному місці" й може стати затишною домівкою для закоханих. Однак це нібито привабливе місце зберігає жахливу таємницю. Деталями 14 травня поділились у Mail Online.

Так званий "будинок вашої мрії" розташований у місті Суонсі, що на півдні Уельсу. Для продажу були опубліковані 13 його "нічим не примітних фотографій" та одна особлива — з тривожними графіті. Написи paedo та nonce прикрашають передню стіну з дверною рамою не просто так, надсилаючи до історії цього маєтку.

Фото будинку, де проживав Томмі Аллінгтон Фото: Mail Online

Раніше будинок зовсім не був "затишним", адже там проживав педофіл Томмі Аллінгтон. Чоловіка ув’язнили на 24 роки після зізнання, що він зафільмував сексуальне насильство над дитиною та поділився кадрами з іншими збоченцями.

Жертвою 25-річного помічника початкової школи стало немовля. Дитина зазнала нападу, сексуального насильства та зґвалтування. Окрім того, непристойні зображення з’явились у мережі.

Фото Томмі Аллінгтона Фото: Mail Online

Поліція знайшла на горищі "будинку мрії" секретний телефон, за допомогою якого Аллінгтон завантажив понад 1500 зображень з сексуальним насильством над дітьми. Місцеві передавали, що житло належить бабусі злочинця.

Після того, як жителям міста стало відомо про скоєне чоловіком, його бабусю буквально вигнали протестами. Двоє невідомих чоловіків залишили на фасаді її будинку вищезгадане графіті. Понад рік житло стояло порожнім.

Фото будинку, де проживав Томмі Аллінгтон Фото: Mail Online

Через свою моторошну історію будинок став по-своєму популярним. До нього почали приходити людям, яким хотілося побувати "вдома" у сексуального злочинця. Сусіди шоковані, що тепер житло виставили на продаж, хоча написи на фасаді досі не були стерті.

"Про що вони думають? Напевно вони розуміють, що це відштовхне потенційних покупців. Мені довелося терпіти це понад рік — мені набридло на це дивитися. Якби в мене було здоров’я, я б пішла туди й сама зафарбувала", — поділилась сусідка майбутнього покупця 63-річна Кет Арнольд.

Зі слів місцевих, Аллінгтон переїхав на цю вулицю, щоб проживати поряд з родичами. Після його арешту будинок оточили понад 100 розлючених мешканців. Натовп вимагав вигнання збоченця. Графіті називають "нагадуванням" про жахливі злочини проти дітей.

Проте нині колишні сусіди Аллінгтона згодні, що написи варто зафарбувати, й готові до заїзду у будинок з моторошною історією нових мешканців.

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