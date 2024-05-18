Американка змогла заробити тисячі доларів, продаючи безкоштовні кактуси (відео)

Жінка знайшла легкий заробіток, який приносить їй дохід щомісяця. Діана Данн не могла й подумати, що завдяки рослинам вдасться "сколотити" солідний капітал.

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Американці Діні Данн вдалося продати пару кактусів, які дісталися їй абсолютно безкоштовно і купити свій перший фургон для кемпінгу. Вона поліпшила його і продала набагато дорожче. Так почався її бізнес, який приніс їй 5000 доларів на місяць, повідомляє TheSun.

Діна побачила безкоштовні кактуси на Facebook Marketplace і продала їх. Вона навіть не очікувала, що з цього вийде справжня робота з хорошим доходом. У своєму акаунті @deannatdunn вона написала: "Ось як ми перетворили безкоштовні кактуси на абсолютно новий кемпер, який приносить нам близько 5000 доларів (3975 фунтів стерлінгів) на місяць.

"У 2019 році ми продали дерево кактусів, яке отримали безкоштовно, на Facebook Marketplace. Ми зрізали всі гілки і розмножили їх. На цьому ми заробили близько 1000 доларів (196 257 гривень — ред.), тому робили це знову і знову", — поділилася жінка.

За її словами, таким чином їй вдалося зібрати 3000 доларів (понад 117 тисяч гривень — ред.), на які вона купила "вінтажний кемпер".

Діна та її партнер взялися за перетворення старого будинку на колесах на придатний для життя крихітний будинок і витратили на це ще 1000 доларів. Зробивши на ньому кілька поїздок, вони продали фургон за колосальні 12 000 доларів.

Діна продовжила: "Ми взяли половину цієї суми і купили старий фургон Sprinter. Потім витратили решту $6000 на його ремонт і, подорожуючи країною, продали його за $37 000".

У 2020 році пара змогла купити свій третій фургон, але ще дорожчий — за $20 000. Коли не користуються ним, то здають в оренду за $4000-$7000 на місяць.

Відео Діни Данн стало вірусним, набравши понад 1,6 мільйона лайків і кілька коментарів. Багато користувачів були вражені і залишили під публікацією багато захоплених коментарів: "Цей фургон красивіший, ніж весь мій будинок", "Хлопці, ви перемогли", "Мені це подобається, я зроблю це, коли стану старшою!", "У вас такий милий дизайн".

Тепер дівчина ділиться в мережі всілякими порадами про те, як можна облаштувати своїми руками життєвий простір у маленькому будинку на колесах.

Нагадаємо, 17 травня Фокус повідомляв, що найбагатша жінка Австралії в люті через свій портрет. Статки Джини Рінехарт оцінюються в 30,2 млрд доларів США. Нещодавно жінці не сподобався її портрет, намальований художником Вінсентом Наматжирою.