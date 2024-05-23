"Тримайтеся спиною до стіни": чоловіку порадили викликати поліцію через чашку чаю (фото)

Чоловік замовив чай, який виявився найгіршим "з часу появи сільського господарства". Один з коментаторів згадав, як схожий напій врятував його від додаткових завдань від боса.

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Макс Харді поділився фото огидної молочної рідини, яку йому принесли замість чаю. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter).

"Щойно мені подали найгіршу чашку чаю не лише в моєму житті, а й з часу появи сільського господарства", — написав він.

На знімку можна побачити рідину, схожу на молоко, у чашці на блюдце з тонкою ложкою. Можна лише здогадуватися, який цей чай був на смак.

Фото, опубліковане Максом Харді Фото: Соцмережi

"Чи є в ньому справжній чай", — відповів один з користувачів.

У коментарях навіть запропонували Харді викликати поліцію та звинуватити кафе у продажі фальшивого продукту.

Один з коментаторів розповів, як подібний напій врятував його від зайвих завдань на роботі.

"Я подав колишньому начальнику таку чашку, коли був 19-річним. Бос сказав мені, що мій чай — *айно, і більше не питав мене", — поділився він.

"Чашка і блюдце мають зловісний вигляд. Тримайтеся спиною до стіни", — порадив ще один користувач.

Одна жінка зазначила, що у чашці — не напій, а "оголошення про початок бойових дій". Інший коментатор запевнив, що не став би це пити.

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Нагадаємо, блогер купив коробку з яйцями невідомих рептилій та доглядав за ними 60 днів. Він був шокований, коли побачив, хто звідти вилупився.

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