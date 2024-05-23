"На смак як удома": блогер приготував локшину на єдиній у світі киплячій річці (відео)

Джей Свінглер провів у лісах Амазонки майже тиждень. За цей час мандрівник встиг вивчити місцеві звичаї, "познайомитися" з небезпечними тваринами, а також приготувати страву за особливим рецептом.

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Британський блогер і мандрівник Джей Свінглер пройшов через найстрашніші тропічні ліси Амазонки, щоб знайти єдину у світі киплячу річку. Він зумів приготувати локшину, просто наливши в неї річкову воду. Про свою подорож Джей розповів в одному зі своїх останніх роликів у YouTube.

Британці вдалося пробратися через підступні джунглі до Шанай-Тімпішки, швидкоплинної річки з киплячою водою. Вчені вважають, що вона протікає над глибокими тріщинами в земній корі. На їхню думку, вода в річці нагрівається ядром планети. На той час, коли вона досягає самої Амазонки, то стає просто теплою, але у своєму витоку Шанай-Тімпішка досить гаряча, щоб у ній можна було зварити яйце.

Блогер розповів, що прибувши до Перу, місцеві жителі поставилися до нього "по-королівськи", вручивши йому свіжі кокоси й гігантські кавуни. Але дістатися до самої киплячої річки, яка настільки гаряча, що вбиває будь-яку тварину, якій не пощастило впасти в неї, було непростим завданням.

"Нам довелося плисти на човні однією з найнебезпечніших річок у світі — Амазонкою. Вона наповнена всілякими істотами, включно з крокодилами, ягуарами, анакондами, електричними вуграми й піраніями", — зазначив творець контенту.

Чоловік ризикнув скупатися в гарячій річці Фото: YouTube

У міру того як він зі своєю командою наближалися до незвичайної річки, вода під їхнім човном ставала дедалі теплішою. Джей і його команда дісталися до будиночка, в якому вони зупинилися на тиждень. Блогер ризикнув навіть скупатися в річці.

"Єдине, як я можу описати температуру цієї води, — вона була гарячішою, ніж у звичайній ванні, і сягала 43°C. Я знаю, що це звучить не так уже й погано, але думка про те, що я не можу вхопитися за бортики ванни й вилізти, як це можна зробити вдома, робила це нестерпним", — поділився своїми враженнями блогер.

Блогер приготував страву за особливим рецептом Фото: YouTube

Джей і його команда побували в багатьох місцях у джунглях, але головною подією за час подорожі для нього стало приготування їжі на воді з киплячої річки. Спочатку він розбив і зварив яйце, а потім взявся за локшину з куркою і грибами.

"Я змішаю це яйце з локшиною, зачерпну туди киплячу річкову воду, щоб приготувати страву", — сказав він

Експеримент увінчався повним успіхом, і в самому серці Амазонії з'явилася класична їжа для британських студентів.

"На смак як удома", — додав Джей.

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