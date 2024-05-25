Виглядає на 10 років молодшою: "чарівниця" стверджує, що може повернути старіння назад

Антонія Харман хвалиться тим, що може зцілювати травми, прибирати депресію, а також змушувати хвороби зникати.

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43-річна Антонія Харман з Корнуолла (Англія) стверджує, що їй не доводилося звертатися до лікарів уже 15 років, відколи вона дізналася про свої цілющі здібності. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка стверджує, що вона справжня чарівниця, каже, що "зламала" своє тіло, щоб повернути назад старіння і допомагає іншим людям зробити те саме.

Антонія Харман кинула кар'єру телеведучої, щоб пройти курс, який "відкрив їй очі" на світ цілительства. 43-річна жінка розповіла, що останні два десятиліття вона провела в стані "трансу", який дозволив їй відкрити доступ до своїх цілющих здібностей. За її словами, вона допомогла собі виглядати на 10 років молодшою завдяки своєму дару.

Колишня ведуча хвалиться тим, що може зцілювати травми, прибирати депресію, а також змушувати хвороби зникати. Антонія вважає, що може допомогти навіть пацієнтам із кістою, пухлинами та артритом. Однак Національна служба охорони здоров'я Англії радить лікувати ці недуги традиційними методами.

Антонія Гарман кинула кар'єру телеведучої Фото: Cornwall Live

У Антонії також зіркова клієнтура. Вона розповіла, що допомогла співачці Діані Вікерс впоратися з тонзилітом, а світській левиці Ліззі Кенді з "емоційною травмою". Згадуючи, в якому порядку проявляються її здібності, вона сказала:

"Розчинення травм — одна з перших речей, які я можу робити, але я можу займатися і фізичним зціленням. У собі я повернула назад менопаузу і вік — я виглядаю на 10 років молодшою, ніж рік тому. Що стосується старіння, то я зламала своє тіло, щоб підвищити напругу в клітинах. Що вона вища, то молодше почувається ваше тіло. Я не ходила до лікарів уже 15 років — мені це не потрібно. Я помічаю все раніше, ніж це стає проблемою для здоров'я", — розповіла Антонія.

Жінка стверджує, що вона помолодшала на 10 років Фото: Cornwall Live

Британка каже, що лікує людей, радячи їм "налаштуватися" на емоції, що викликають їхню хворобу.

"Я кажу їм, які емоції стоять за їхньою хворобою, і змушую їх налаштуватися на них. Я прошу їх подумати про це і видалити емоційний резонанс, і тоді хвороба зникає. Я працюю в цій галузі вже дуже давно, і мені дуже приємно, коли хтось довго страждає, а потім перестає", — додала вона.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.