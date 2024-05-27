Міський головаТернополя заперечує, що пише людям в соцмережах і просить дати гроші

Сергій Надал зазначив, що написав заяву до поліції щодо випадку шахрайства з використанням його імені.

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Міський голова Тернополя Сергій Надал став жертвою шахраїв. Вони зареєстрували в мережі його нову сторінку і просять грошей. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Шахраї створили фейкову сторінку з моїм імʼям і прізвищем у одній із відомих соціальних мереж. Зловмисники від мого імені розсилають повідомлення із проханням дати грошей. Це — шахрайство", — написав міський голова.

Сергій Надал зазначив, що написав заяву до поліції щодо випадку шахрайства з використанням його імені.

"Звернувся до поліції з відповідною заявою", — проінформував він.

Публікація міського голови розсмішила користувачів мережі і зібрала багато смайликів з посмішками.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Тернопільської облради Василь Деревляний відверто висловився з приводу всіх президентів України. Політик зізнався, що теж брав участь у розграбуванні військового майна на Тернопільщині, зокрема, йшлося про військові аеродроми та літаки.

Також повідомлялося, що депутат Тернопільської облради втік за кордон і просить позбавити його мандату. За даними місцевих журналістів, у грудні 2023 року Ярослав Захарків нібито поїхав у відрядження до Нідерландів, з якого так і не повернувся.