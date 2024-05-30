Хлопець знайшов "колодязь" на задньому дворі: люди впевнені, що це щось інше (фото)

Чоловік розповів, що його будинок був побудований у 1920-х роках і знахідка може бути пов'язана з тим періодом часу.

Related video

Хлопець із металошукачем був здивований після того, як вирішив, що знайшов джекпот у себе на задньому дворі. Спочатку він подумав, що натрапив на старий колодязь, але виявилося, що його знахідка була чимось більш неприємним. Чоловік вирішив поділитися знімками на форумі Reddit.

Автор повідомлення з ніком happybirthday622 до останнього думав, що виявив стару свердловину, але інші користувачі соцмережі поспішили його переконати.

"Ми з дружиною знайшли те, що схоже на старий колодязь на нашому задньому дворі. Як сказано в заголовку, чи може хто-небудь підказати мені, що це ще може бути?", — написав чоловік.

Він додав, що його будинок був побудований у 1920-х роках, що, схоже, підтвердило підозри інших користувачів.

"У ті часи ні в кого не було внутрішнього водопроводу. Це може бути яма, яку вирили для господарської будівлі", "Це вигрібна яма", "Вигрібна яма", — писали вони.

Користувачі Reddit допомогли чоловікові розібратися з його знахідкою Фото: Reddit

Однак не всі коментарі були поганими й не всі надії були втрачені. Деякі люди думали, що знахідка все ще може бути свого роду скарбом.

"Вигрібна яма сама по собі не є чимось поганим. Їх часто використовували як сміттєві звалища. Хоча ви, найімовірніше, не знайдете тонну металу, але пляшки й кераміка цілком можливі", — написав один із них.

Видання Daily Star зазначає, що якщо чоловікові вдасться знайти пляшки, він може опинитися у виграші. Адже у вікторіанську та едвардіанську епоху люди нерідко викидали свої непотрібні речі на околицях міст і сіл. Деякі з них зараз мають чималу цінність.

Раніше Фокус повідомляв, що сотні людей живуть у трейлерах у тіні будинків за мільйони фунтів. Міський дослідник Джо Фіш постарався показати всі сторони життя людей, які живуть у будинках на колесах. Загалом у "Місті караванів" перебуває близько 800 трейлерів.

Також стало відомо, що жінка знайшла моторошну потаємну кімнату в новому будинку сестри. Ноель Пірс вирушила оглянути житло після того, як її родичка дала їй код для входу. Незабаром жінка натрапила на дивні маленькі двері в одному з приміщень.