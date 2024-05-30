Назву вулиці збираються змінити після того, як вона образила водія Uber (фото)

Джонні Саймонс виступив за зміну назви після того, як чоловік із ПАР повідомив йому про її расистське значення. Більшість жителів вулиці були проти перейменування.

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Назву тихої вулиці в одному з міст Австралії буде змінено після того, як водій Uber натрапив на неї й вказав місцевим жителям на її расистське походження. Про це пише The Sydney Morning Herald.

Минулого четверга, 23 травня, рада Байрон-Шайр оголосила, що вулицю "Готтентот-Кресент" (Hottentot Crescent) у місті Маллумбімбі незабаром перейменують на "Місячне світло" (Moonlight Close).

Представники міської ради вирішили, що расистський термін Hottentot, що позначає корінних жителів Південної Африки, більше не підходить для використання і потребує зміни.

Джонні Саймонс, місцевий житель, який переїхав до Австралії з ПАР у 1980-х роках, виступив за зміну назви торік після того, як водій Uber з ПАР повідомив йому про це. На вулиці розташовано 23 будинки, які є частиною житлового комплексу, побудованого в 1993 році.

Переважна більшість жителів, 12 проти 5, висловилися проти зміни назви, коли їх запитали про думку на етапі консультацій із радою. Одна з незгодних, Дейзі Штурм, заявила, що перейменування відбулося абсолютно без причини й додала, що оновлювати свою адресу в юридичних документах буде дуже клопітно.

"Коли я переїхала сюди 25 років тому, мені сказали, що так називається дерево, і я подумала, що це прекрасно. І раптом це стало неприйнятним, тому що, як я розумію, одна людина, яка тут навіть не живе, дуже заперечувала", — сказала вона.

Джонні Саймонс заявив Раді Байрон-Шайр, що "Хоттентот" — це зневажливий термін щодо корінних жителів ПАР Фото: Facebook

Минулого року містер Саймонс звернувся до ради Байрон-Шайр із закликом змінити назву і розплакався, виступаючи на засіданні ради в лютому. Він сказав членам ради, що, вирісши в Південній Африці за часів апартеїду, він прекрасно розуміє, що означає ця назва, тому що так називали його народ.

Місцевий житель також додав, що не має нічого проти мешканців, які виступали проти зміни назви, бо не знали, що вона означає.

"Вони думали, що це назва дерева, але воно було названо так тому, що койсанський народ Південної Африки їв його плоди", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка купила будинок своєї мрії за "копійки", втратила цілий статок. Мередіт Таббоун не змогла зупинитися на першій покупці житла і придбала сусідні ділянки. Крім того, жінка витратила значну суму на ремонт.

Також стало відомо, що сотні людей живуть у трейлерах у тіні будинків за мільйони фунтів. Міський дослідник Джо Фіш постарався показати всі сторони життя людей, які живуть у будинках на колесах. Загалом у "Місті караванів" перебуває близько 800 трейлерів.