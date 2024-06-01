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Жінка знайшла за килимом на стіні двері в приховану частину будинку (відео)

Жінка знайшла у будинку секретне приміщення, таємна кімната в хаті, курйози, відео, соціальні мережі, тренди TikTok
Фото: Pikabu | Ілюстративне фото

Власники хати вже почали обговорювати, як можна використовувати це секретне приміщення у майбутньому.

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Жінка, яку звуть Аврора, не могла повірити своїм очам, коли під час ремонту у своєму будинку зняла зі стіни килим й знайшла приховану кімнату. Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Господиня, яка працює акушеркою, стверджує, що вони з чоловіком навіть не підозрювали про існування таємної комірки у підвалі, попри те, що прожили в цій хаті чотири роки.

На відео, де пара розповідає про свою знахідку, вони штовхають секцію стіни, щоб відкрити металеві двері.

Подружжя знайшло потаємну кімнату, таємна кімната, кімната вбивці, подружжя, сім'я, робили ремонт, прихований простір, кімната за стіною Fullscreen
Подружжя помітило злив і плями іржі на підлозі
Фото: TikTok
Подружжя знайшло потаємну кімнату, таємна кімната, кімната вбивці, подружжя, сім'я, робили ремонт, прихований простір, кімната за стіною Fullscreen
У кімнаті були лампочка і вимикач
Фото: TikTok

"Випадково помітила, що за двома книжковими шафами — там, де стіна з’єднується з підлогою, видніється щось особливе. Ми були приголомшені, побачивши маленьку кімнату з численними плямами на підлозі, брудними килимками, різними електричними дротами та іграшкою в стилі 90-х років", — ділиться Аврора.

Коли подружжя почало обговорювати, як можна використовувати це приміщення в майбутньому, чоловік пожартував: "Можливо, зробимо тут одну з дитячих кімнат".

Подружжя знайшло потаємну кімнату, таємна кімната, кімната вбивці, подружжя, сім'я, робили ремонт, прихований простір, кімната за стіною Fullscreen
Подружжя знайшло потаємну кімнату
Фото: TikTok
Подружжя знайшло потаємну кімнату, таємна кімната, кімната вбивці, подружжя, сім'я, робили ремонт, прихований простір, кімната за стіною Fullscreen
Подружжя знайшло потаємну кімнату
Фото: TikTok

Хоч батьки були щасливі знайти "таємну" кімнату у своєму будинку, але далеко не всі користувачі мережі поділяють їхню радість.

  • "Мем, це ж кімната для вбивства. Ви самі бачите, що двері можна відчинити лише ззовні";
  • "Це якесь божевілля! Ви впевнені, що тут немає інших таємних дверей?";
  • "Гаразд, але чому в тій кімнаті була іграшка?";
  • "Схоже на бункер";
  • "Там можна зберігати запаси продуктів або ховати гроші, як у сейфі".

Пізніше Аврора показала, що вони вирішили зберігати в цій коморі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив. Складається враження, що там зупинився час.

А от мама з англійського графства Кент перетворила горище свого будинку на прибудову для 29-річного сина, який повернувся додому, бо не мав грошей на оренду власного житла.