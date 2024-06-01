Жінка знайшла за килимом на стіні двері в приховану частину будинку (відео)

Власники хати вже почали обговорювати, як можна використовувати це секретне приміщення у майбутньому.

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Жінка, яку звуть Аврора, не могла повірити своїм очам, коли під час ремонту у своєму будинку зняла зі стіни килим й знайшла приховану кімнату. Про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Господиня, яка працює акушеркою, стверджує, що вони з чоловіком навіть не підозрювали про існування таємної комірки у підвалі, попри те, що прожили в цій хаті чотири роки.

На відео, де пара розповідає про свою знахідку, вони штовхають секцію стіни, щоб відкрити металеві двері.

Подружжя помітило злив і плями іржі на підлозі Фото: TikTok У кімнаті були лампочка і вимикач Фото: TikTok

"Випадково помітила, що за двома книжковими шафами — там, де стіна з’єднується з підлогою, видніється щось особливе. Ми були приголомшені, побачивши маленьку кімнату з численними плямами на підлозі, брудними килимками, різними електричними дротами та іграшкою в стилі 90-х років", — ділиться Аврора.

Коли подружжя почало обговорювати, як можна використовувати це приміщення в майбутньому, чоловік пожартував: "Можливо, зробимо тут одну з дитячих кімнат".

Подружжя знайшло потаємну кімнату Фото: TikTok Подружжя знайшло потаємну кімнату Фото: TikTok

Хоч батьки були щасливі знайти "таємну" кімнату у своєму будинку, але далеко не всі користувачі мережі поділяють їхню радість.

"Мем, це ж кімната для вбивства. Ви самі бачите, що двері можна відчинити лише ззовні";

"Це якесь божевілля! Ви впевнені, що тут немає інших таємних дверей?";

"Гаразд, але чому в тій кімнаті була іграшка?";

"Схоже на бункер";

"Там можна зберігати запаси продуктів або ховати гроші, як у сейфі".

Пізніше Аврора показала, що вони вирішили зберігати в цій коморі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив. Складається враження, що там зупинився час.

А от мама з англійського графства Кент перетворила горище свого будинку на прибудову для 29-річного сина, який повернувся додому, бо не мав грошей на оренду власного житла.