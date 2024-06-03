Розбудили поліцейські: грабіжник проник у будинок, але заснув поруч із кондиціонером

За даними поліції, чоловік був сильно п'яний і заснув у вітальні після того, як знайшов кондиціонер і увімкнув його.

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Злодій, який проник у будинок у місті Лакхнау (Індія), щоб пограбувати його, заснув, увімкнувши кондиціонер у вітальні. Чоловіка заарештували після того, як поліція виявила його затишно сплячим. Про це пише India Today.

Інцидент стався в неділю, 2 червня. Співробітники поліції заарештували чоловіка, якого знайшли доки він мирно спав на підлозі в будинку, куди він пробрався з метою пограбування. За даними поліції, він був сильно п'яний і заснув у будинку після того, як знайшов кондиціонер і увімкнув його.

Житло належить доктору Сунілу Пандею, який у момент інциденту перебував у від'їзді. Виявивши, що будинок порожній, чоловік проник всередину, відкривши передні ворота будинку. Пройшовши у вітальню, чоловік помітив кондиціонер і увімкнув його. Потім він зручно розташувався на підлозі, поклавши голову на подушку, і незабаром заснув.

Виявивши відчинені ворота будинку, сусіди доктора Пандея зателефонували йому. Однак, оскільки його в той момент не було в місті, він повідомив про це в поліцію.

Співробітники правоохоронних органів прибули на місце і виявили, що чоловік міцно спить з увімкненим кондиціонером. На фотографії злодія видно, що він тримає в правій руці мобільний телефон.

Окружний прокурор Віджай Шанкар сказав, що чоловік увійшов до будинку з наміром вкрасти, але заснув.

"Він був сильно п'яний, через що заснув і не міг прокинутися. Про це повідомили сусіди, після чого його заарештували", — сказав один з офіцерів місцевим ЗМІ.

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