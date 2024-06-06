Google Maps довів: жінка побачила "привида" біля вхідних дверей (фото)

Власниця будинку давно підозрювала, що в її оселі мешкає паранормальна сутність.

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Жінка стверджує, що Google Maps Street View сфотографував "примару", що стоїть біля її вхідних дверей, що доводить її теорію про те, що в будинку водяться духи, але багато людей у цьому не впевнені. Користувачка з ніком liz-is-sleeping близько трьох років тому поділилася знімком таємничої фігури на популярному форумі Reddit.

Жінка помітила "примару", що стоїть біля її вхідних дверей під час перегляду її будинку на Google Maps. Вважаючи, що в її житлі вже давно мешкає паранормальна сутність, вона стверджувала, що це було доказом її підозр.

"Google Street View довів, що привид у моєму будинку існує", — підписала вона тоді своє фото.

На знімку видно, що поруч із вхідними дверима стоїть сіра фігура в капюшоні або з піднятими над головою руками.

"Це дуже активний привид. Одного разу я навіть записала на відео, як він ударяє по предмету і той падає на підлогу! У мене є відеозапис зі звуком, на якому дитяча олійка, що стоїть в іншій частині кімнати, перекидається і вдаряється об підлогу. Важко знайти докази, коли я не є професіоналом і не завжди записую те, що відбувається. Однак для мене ці фотографії досить переконливі. Вони були зроблені з різницею в кілька секунд і сильно відрізняються одна від одної, тож мені важко повірити, що це була декорація або розмита людина", — писала вона.

Жінка помітила "привида" Фото: Reddit Жінка була налякана Фото: Reddit

Багато користувачів форуму були здивовані, побачивши загадкову фігуру біля дверей. Деякі люди намагалися зрозуміти, ким або чим є істота.

"Навіює асоціації з Чаклуном зі Скубі Ду", "Моторошно блін", "Значить, ваш будинок переслідує скат?", "Не буду брехати. Схоже на крейду на боці будинку. Я не кажу, що ви брехун, але це навряд чи є доказом для всіх, крім вас", "Навіть якщо це не те, що я думаю, а саме хлопець у куртці, колір точно відповідає дереву або матеріалу по обидва боки від нього. Це можуть бути ворота або дерев'яний предмет, на якому випадково опинився візерунок або різьблення, схоже на обличчя", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що охоронець лікарні застав "привида" в інвалідному кріслі в порожньому коридорі. Чоловік стверджує, що став свідком паранормального явища. До випадку в клініці він не вірив у привидів.

Також стало відомо, що пасажири літака випадково зафіксували свої останні хвилини життя. На одному зі знімків, який вважається останнім і зроблений у момент падіння, видно, як паливо почало бризкати на ілюмінатор.