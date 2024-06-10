Який вигляд має найгірший готель у Манчестері, який порівнюють із пансіоном з фільму "Сяйво"

TikTok-блогер вирішив перевірити, чи справді "найгірший за рейтингом" готель у місті настільки поганий, як про нього говорять відвідувачі.

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Знайти хороший готель може стати ще тим викликом, особливо якщо йдеться про центр якогось великого міста. Попри низку негативних відгуків, туристи все ще обирають готель "Sachas" у Манчестері, який на сайті TripAdvisor має два бали з п'яти. А одна з відвідувачок залишив відгук, в якому стверджує, що не зупинилася б тут знову, навіть якби це коштувало "один фунт стерлінгів за ніч". Про готель написало видання The Mirror.

Блогер у TikTok під нікнеймом @zacjonesliverpool, який регулярно записує відеовідгуки про готелі, вирішив перевірити, чи справді готель такий поганий, як про нього говорять.

У першому відео "Зупинився в готелі з найгіршими відгуками в Манчестері" Зак сказав, що в кожному огляді, який він бачив раніше, люди радять "уникати його [готелю] за будь-яку ціну". Коли він увійшов, то сказав, що тут "гарно", коментуючи люстру у передпокої. Жінка на стійці реєстрації запитала його, чи не хоче він "покращити" номер до кімнати з вікном, і хоча він сказав "ні", його все одно покращили.

Коли Зак зайшов у номер, то описав його як "трохи темний", але додав, що йому "не було на що скаржитися" за першими враженнями. Він зауважив, що відгуки не були "справедливою репрезентацією готелю", а номер виглядав "добре" і "далеко не жахливо". За його словами, килим був "трохи брудним", але зазначив, що ліжко виглядало "чистим, на перший погляд".

У наступному ролику тіктокер зробив огляд на ванну кімнату і сказав, що там "немає на що скаржитися або чим захоплюватися". Він додав, що вона "дуже проста", з "потворною підлогою, але виконує свою роботу", описавши її як "скоріше для зручності, ніж для стилю".

В іншому відео Зак ходив коридорами готелю, кажучи, що він схожий на "всі готелі Британії, які коли-небудь будувалися" і здається "досить чистим". Блогер сказав, що деякі речі виглядали "моторошно".

Коли тіктокер посвітив ультрафіолетом на постільну білизну, то сказав, що наволочки були "жахливими" і "не дуже гарними", оскільки на них були сліди. Матрац, за його оцінками, виглядає "дешевим", але без плям. Наприкінці свого останнього відео про "Sachas Зак сказав: "Останні слова про це місце — надмірна ненависть".

У коментарях один з відвідувачів написав: "Я мав задоволення зупинитися… нагадує мені готель з фільму "Сяйво". Насправді я б вважав за краще залишитися там". Однак хтось інший не погодився, написавши: "Найкращий готель у світі".

Нагадаємо, інфлюенсерку Кларису Мургію з Аргентини обдурила адміністрація готелю, поселивши у номер, де замість краєвиду на море наклеєні фотошпалери.

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