"Люди панікували": чоловік в істериці почав викидати речі з даху хмарочоса (відео)

На опублікованих кадрах, знятих очевидцями з будівлі через дорогу, можна побачити, як розлючений Жан Олів'є розмахує руками.

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33-річний Жан Олів'є із США під час істерики почав викидати крісла для газону та інші предмети з 20-поверхової висотки в центрі Мангеттена (Нью-Йорк). Ці речі ледь не зачепили перехожих на вулиці. Про курйозний інцидент написало видання New York Post.

Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що Олів'є відвідав Генеральне консульство Гаїті, де поскаржився на житлові умови, а потім розлютився й викинув стілець та ще декілька інших предметів з вікна. Тим часом повз будівлю проїжджав мотоцикліст, який ледве встиг ухилитися й, на щастя, не зазнав травм.

На опублікованих кадрах, знятих очевидцями з будівлі через дорогу, можна побачити, як розлючений чоловік розмахує руками. За словами одного зі свідків Модібо Чиссоко, це тривало близько пів години.

Стілець летить з висотки Фото: YouTube

"Бачив, як багато людей озиралися, панікували, а потім приїхала поліція. Це те, що я встиг побачити", — зазначив він в інтерв'ю журналістам.

Поліціянти, які прибули за викликом, знайшли порушника громадського порядку і надягнули на нього наручники.

За словами правоохоронців, Олів'є звинувачують у крадіжці зі зломом, заподіянні шкоди через необережність, хуліганстві та незаконному проникненні у будівлю. Розслідування цього інциденту триває.

До речі, будівля, де стався курйозний випадок, спроєктована в 1955 році компанією Emery Roth & Sons. У 1993 році її реконструював всесвітньо відомим архітектор Дер Скатт, який є автором "вежі Трампа".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте. Щоб з’ясувати правду, він звернувся за допомогою до людей на одному з тематичних Reddit-форумів.

А от у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив. Складається враження, що там зупинився час.