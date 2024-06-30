Постійно стежили за будинком: сім'я знайшла у кущах приховану камеру (фото)

Обмотаний камуфляжною стрічкою пристрій складається з акумуляторної батареї, шнура живлення та камери з картою пам'яті.

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Власники будинку з Південної Каліфорнії (США) знайшли на своєму подвір’ї приховану камеру. Пристрій був обмотаний камуфляжною стрічкою і захований серед кущів. Про це пише видання Daily Mail.

Представники поліції, які прибули на виклик, попередили домовласників про необхідність обстежити усе майно, оскільки в період літніх відпусток зростає кількість пограбувань — злочинці за допомогою шпигунської техніки відстежують, чи вдома хтось є.

"Той пристрій складається з акумуляторної батареї, шнура живлення та камери з картою пам'яті. Ці предмети вилучені як докази й передані на спеціальне зберігання. Просимо всіх, хто знайде на своїй ділянці підозрілі речі, негайно сповістити правоохоронні органи", — зазначила Ракель Зік, співробітниця відділу зв'язків з громадськістю місцевого офісу шерифа.

Камера була обмотана камуфляжною стрічкою і захована серед кущів Фото: KTLA5

До речі, схожу камеру після невдалої спроби пограбування виявили у кущах біля іншого будинку на вулиці Прімроуз Авеню минулого понеділка, 17 червня.

"Сусід жертви знайшов у кущах приховану камеру, спрямовану на будинок. Того ж дня охоронна фірма повідомила, що невідомі особи намагалися відчинити вікно на кухні. На жаль, це типова тактика при крадіжках", — йдеться у заяві правоохоронців.

За їхніми словами, злодії зазвичай відправляють викрадені речі за кордон або продають. Копи закликають громадян бути уважними: записувати номерні знаки підозрілих автомобілів, вмикати яскраве освітлення на вулиці біля свого будинку, а також регулярно підстригати та перевіряти зелені насадження.

Знайдена у кущах шпигунська техніка Фото: KTLA5

"Пам'ятайте, що важливо постійно обстежувати будинок, щоб виявити будь-які зміни у ландшафті. Також слідкуйте за підозрілими людьми, які стукають у двері. Можливо, вони перевіряють, чи є хтось вдома", — попереджають у поліції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайлу Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от садівник Джефф Пермар з Міддлтауна встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам.