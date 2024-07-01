Допомагали туристи: брати побудували в горах будинок "мурахи" ручної роботи (фото)

До складу команди будівельників входило понад 90 мандрівників із 18 країн, найнятих через робочу платформу, що надає людям житло в обмін на кілька годин роботи.

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Брати Анш і Рагхав Кумар з Індії вирішили відмовитися від сучасних методів будівництва і втілили в життя своє бачення глинобитного будинку за допомогою мудрості корінних народів і туристів. Про це пише TCD.

Родичі об'єднали свої художні та архітектурні таланти, щоб спроєктувати гірський будинок площею 600 квадратних футів (55 квадратних метрів). Проєкт Tiny Farm Fort виявився успішним завдяки порадам місцевих жителів, на яких, за словами Анша і Раггава, вони спиралися, щоб орієнтуватися у віддаленій місцевості з приголомшливими краєвидами на річку Ганг.

"Коли ми переїхали в Рішікеш, ми проводили багато часу з місцевими жителями, занурюючись у їхній спосіб життя, особливо з бабусею. В інші дні ми сиділи й спостерігали за сонцем, вітром і зірками, щоб спланувати архітектуру будинку, включно з розташуванням входу, спальної та банної зон, а також крихітного каміна. Усе ґрунтувалося на інтуїції", — розповів художник Анш.

Для будівництва будинку використовували бруд замість цементу Фото: Atik Bheda

Видання зазначає, що в сучасному будівництві цемент є найпопулярнішим будівельним матеріалом. За численними даними, він є найбільш споживаним матеріалом у світі після води. За наявними даними, на енергомісткий процес створення цементу припадає близько 8 % усього вуглецевого забруднення. Транспортування матеріалів — ще один фактор, що збільшує шкідливе для здоров'я забруднення від будівельної індустрії. Однак, як розповіли Анш і Рагхав, бруд, використаний для будівництва "мурашиного" будинку, було взято за 500 футів (152 метри) від місця будівництва.

Будинок допомагали будувати понад 90 мандрівників із 18 країн Фото: Atik Bheda

До складу команди входило понад 90 мандрівників із 18 країн, найнятих через робочу платформу, що надає людям можливість пожити в будинку в обмін на кілька годин роботи. Для виготовлення столу використовувався викинутий шифер, а для люстри — місцеве дерево. Ба більше, замість того, щоб покладатися на важку техніку, будівельники використовували традиційні методи.

"Всупереч припущенням, бруд — дуже безпечний матеріал для будівництва будинку. Ми щодня проводили ритуали тупання і танців, змішуючи бруд із соломою і водою, щоб надати йому міцності. Якщо птахи та мурахи можуть будувати свої будинки, то чому ми не можемо?" — зазначив архітектор Рагхав.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець витратив 60 років на будівництво замку, щоб довести, що вчитель помилявся. Після суворих слів свого педагога 15-річний Джим Бішоп вирішив кинути школу і довести озлобленому чоловікові, що він був не правий. Зараз замок є улюбленим місцем відпочинку туристів.

Також стало відомо, що виставлений на продаж будинок, у якому "не можна жити", приваблює безліч людей. В оголошенні йдеться, що житло зайняте орендарями й продається як є. Покупець зможе в'їхати в нього тільки у 2053 році.