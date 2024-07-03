На смак як гума: блогер розповів, як насправді робиться жуйка (відео)

Майк Корі пояснив, що жувальна гумка, яку люди часто купують у магазинах, містить величезну кількість несмачних інгредієнтів.

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Блогер і шукач пригод Майк Корі зробив попередження для всіх, хто купує жувальну гумку. В одному зі своїх останніх відео на YouTube чоловік розповів як насправді робиться жуйка.

Блогер вирішив дізнатися всю правду про створення жувальної гумки. Майк почав свою розповідь з того, що згадав, що з 1950-х років початкові рослинні інгредієнти все частіше замінювалися такими несмачними компонентами, як гума, пластик і навіть клей. До цього стародавні греки, корінні американці, а також культури майя й ацтеків незалежно одна від одної розробили ідею натуральної жувальної речовини рослинного походження, яка не була їжею.

Майк пояснив, що жуйка, яку ми зараз купуємо в магазинах, містить величезну кількість несмачних інгредієнтів.

"Після того як я дізнався, що я щойно зробив, я не думаю, що коли-небудь знову буду жувати жуйку", — сказав він.

Дерево, з якого беруть сік для створення жувальної гумки Фото: YouTube

Майк вирушив до лісів мексиканського півострова Юкатан, щоб дізнатися про походження жуйки й зустрітися з одним із небагатьох чоловіків, які підіймаються на дерево саподілла, щоб зібрати його сік для створення жувальної гумки. Новий знайомий блогера показав, як він вирізає в корі дерева зарубки, що слугують опорою під час підйому й утворюють канал, по якому рідина стікає у відро внизу.

Майк зібрав трохи свіжого чікле і каже, що, дізнавшись, що входить до складу жувальної гумки масового виробництва, він більше ніколи не доторкнеться до неї.

"Після війни, у 1950-х роках, ми отримали стару приманку і підміну: натуральний сік чікле замінили на синтетичний, зробивши жуйку більш еластичною і довговічною. І ніхто нічого не помітив", — зазначив він.

Сучасна жуйка має химерний список інгредієнтів, включно з, за словами Майка, тим самим каучуком, який ми використовуємо в шинах.

"Чесно кажучи, це, мабуть, один із найапетитніших інгредієнтів у сучасній жувальній гумці. Наступний, якщо ви можете в це повірити, ще гірший. Клей", — додав блогер.

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