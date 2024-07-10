У Китаї затримали чоловіка, який віз у штанях 100 живих змій (відео)

Мандрівника зупинили на митниці, коли він намагався вислизнути з Гонконгу в прикордонне місто Шеньчжень.

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У КНР затримали чоловіка, який намагався вивезти з Гонконгу на територію материкового Китаю одразу сто живих змій. Винахідливий контрабандист ховав їх у себе в штанях. Про це пише The Guardian.

Неназваного мандрівника зупинили митники, коли він намагався вислизнути з напівавтономного Гонконгу в прикордонне місто Шеньчжень, ідеться в заяві Митниці Китаю.

"Під час огляду співробітники митниці виявили, що кишені штанів пасажира були набиті шістьма полотняними сумками із зав'язками і заклеєні скотчем", — ідеться в заяві.

Коли сумки та пакети відрили, то виявили там десятки рептилій.

"Це були живі змії всіляких форм, розмірів і кольорів", — додали митники.

У заяві йдеться, що співробітники поліції вилучили 104 рептилії, включно з молочними зміями та маїсовими зміями, багато з яких не є місцевими видами.

На супровідному відео показано, як два прикордонники зазирають у прозорі пластикові пакети, заповнені червоними, рожевими і білими зміями, що звиваються.

Митники були шоковані, побачивши десятки живих змій

Китай є одним із найбільших у світі центрів торгівлі тваринами, проте останніми роками влада посилила боротьбу з незаконною торгівлею.

Закони країни про біологічну безпеку та контроль захворювань забороняють людям ввозити немісцеві види без дозволу.

"Ті, хто порушить правила, будуть... притягнуті до відповідальності відповідно до закону", — заявили в митному органі, не уточнивши, яке покарання понесе чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпотаємніші і заборонені місця на Землі. До цього списку входить і так званий Зміїний острів. Кеймада-Гранді виявився відрізаним від материкової частини Бразилії приблизно 11 тисяч років тому, і тоді місцеві змії почали еволюціонувати інакше, ніж їхні родичі в Південній Америці. На острові площею всього 0,43 кв. км мешкають одні з найнебезпечніших змій на Землі. Зокрема, на цьому острові мешкають змії виду острівний ботропс. Укус такої змії викликає у людини моментальне відмирання тканин і призводить до смертельного результату протягом години.