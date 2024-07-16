Чоловік через 5 місяців знайшов лотерейний білет у шухляді столу і виграв $1 млн (фото)

Іоанніс Мяуліс отримав 700 100 доларів після сплати всіх податків. Одразу після отримання грошей він відвів свою доньку до найближчого суші-ресторану, щоб відсвяткувати.

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Ректор університету Роджера Вільямса в штаті Род-Айленд (США) Іоанніс Мяуліс, який купив лотерейний білет на лютневий розіграш Mega Millions у лютому, тільки за кілька місяців дізнався, що він став володарем 1 мільйона доларів. Про це пише UPI.

Чоловік розповів, що нечасто купує лотерейні білети, але в розіграші 2 лютого він вирішив спробувати щастя і виграти джекпот у розмірі 333 мільйонів доларів.

Мяуліс купив свій білет із номерами 11-22-42-64-69 і Mega Ball 19 у магазині Stop & Shop у Брістолі. За його словами, він поклав його в шухляду столу і забув про нього на п'ять місяців. Нещодавно американець дізнався, що квиток на 1 мільйон доларів із того самого лютневого розіграшу залишився непотрібним.

Ректор був здивований, виявивши, що збіглися перші п'ять чисел, що принесло йому приз в 1 мільйон доларів.

Минулого тижня чоловік вирушив за призом до представників лотереї Род-Айленда разом зі своєю дочкою, щоб перевести в готівку свій виграш. Приз у розмірі 1 мільйона доларів США приносить близько 700 100 доларів після сплати податків. Одразу після отримання грошей батько і дочка вирушили до найближчого суші-ресторану, щоб відсвяткувати цю подію.

Чоловік не планує залишати роботу Фото: Roger Williams University

Після обіду він вніс гроші на рахунок.

Міауліс сказав, що планує пожертвувати частину свого виграшу улюбленій благодійній організації у своєму університеті, а частиною поділиться з родиною. Решту призових він витратить на вихід на пенсію через шість років. Цю дату він вибрав ще до перемоги.

Він додав, що навіть якби Mega Ball збігся і він виграв джекпот, він би все одно продовжив працювати.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя виграло 27 млн доларів, "зламавши код" для перемоги в лотереях. Подвиги подружжя Селбі стали темою художнього фільму "Джеррі і Мардж грають по-крупному", який вийшов у 2022 році. Чоловік і дружина грали в лотереї протягом дев'яти років.

Також стало відомо, що мисливці за скарбами знайшли стародавні рідкісні монети. Група людей за допомогою металошукача знайшла в багнюці величезну схованку з грошима. Виявилося, що за рідкісні монети можна виручити чималі гроші, причому деякі екземпляри цінуються більше, ніж інші. Знахідка оцінюється в 5 мільйонів фунтів стерлінгів.