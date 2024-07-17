"Все робила сама": туристка жила одна у готелі, звідки пішов весь персонал (фото)

За словами жінки, коли їй вручали ключ, то попередили, що все буде зачинено, але вона й гадки не мала, що до такої міри, адже не працював навіть ресторан на першому поверсі.

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Туристична блогерка поділилася своїм незвичним досвідом проживання у покинутому італійському готелі, де не було персоналу й "все довелося робити самій". Детальніше про це вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Мандрівниця, яка відпочивала на острові Сардинія, показала у кадрі старомодні інтер’єри закладу, а також розповіла, що була єдиною гостею й практично не бачила співробітників готелю.

"Тут жила лише я. Щойно приїхали кілька джентльменів, які забронювали номер заздалегідь, але їх навіть ніхто не зустрів, бо тут ані душі", — каже вона.

Жінка поділилася своїм незвичним досвідом проживання у покинутому італійському готелі Фото: Universal Corner | TikTok

За словами блогерки, коли їй вручали ключ, то попередили, що "все буде зачинено", але вона й гадки не мала, що до такої міри, адже не працював навіть ресторан на першому поверсі.

Жінка провела екскурсію для своїх глядачів по кімнаті, перепросивши за безлад, оскільки вона виїжджала рано вранці.

"Це схоже на типову кімнату в будинку моєї бабусі. Всі інші номери відкриті й немає жодної охорони. Погодьтесь, це якийсь сюрреалізм", — звернулась жінка до підписників.

Їй навіть доводилось показувати новоприбулим постояльцям їхні номери, зокрема двом іноземцям похилого віку, які начебто приїхали на відпочинок з Хорватії.

"Вони приїхали, але все було зачинено – кафетерій, ресторан. Аби з’ясувати, у чому проблема, я запропонувала за номером цього готелю, вказаним в інформаційних довідках. Слухавку підняв якийсь хлопець і сказав, що нові гості мають поселитися у номері 109, який розташований нагорі, й попросив мене провести їх", — розповідає авторка відео.

За словами блогерки, коли їй вручали ключ, то попередили, що "все буде зачинено" Фото: Universal Corner | TikTok За словами блогерки, коли їй вручали ключ, то попередили, що "все буде зачинено" Фото: Universal Corner | TikTok

У розділі коментарів користувачі мережі почали активне обговорення.

"Теж мені новина. Я давно звикла до такого в Італії";

"Забирайтеся звідти геть! Я б не залишився там, навіть якби був мертвий";

"Цікавий підхід до туристичного бізнесу";

"Скоро перед заселенням треба буде ще й прибирати";

"Тепер ти у них консьєрж. Розумієш, чому це коштувало так дешево?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мандрівницю Ерен Леннокс, яка опублікувала резонансне відео, зняте під час прогулянки на гондолі у Венеції. За словами блогерки, візитівка Італії має зовсім не такий вигляд, як ми звикли бачити на фото. Її кліп швидко увірвався у тренди, зібравши понад 172 тисячі вподобань, й спровокував широке обговорення.

А от блогерка із США, яка називає себе RivOvershares, поділилась в соціальних мережах історією свого нещасливого кохання. Дівчині довелось подолати тисячі кілометрів заради хлопця, який покинув її саму в чужій країні.