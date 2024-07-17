"Типовий Скорпіон": модель кинула хлопця, якого спіймала на зраді несподіваним чином

Керол Леккер розповіла своїм шанувальникам, що встановила Apple AirTag у машині свого хлопця і почала стежити за його пересуваннями.

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Модель та інфлюенсерка Керол Леккер із Бразилії здивувала шанувальників, розкривши подробиці розставання зі своїм колишнім хлопцем. Про це пише Daily Star.

Дівчина розповіла, як спіймала екс-бойфренда на зраді. Протягом багатьох років Керол Леккер пережила чимало романтичних драм. Раніше її шанувальники дізналися, що модель кинула іншого свого коханого, дізнавшись його знак Зодіаку.

Цього разу бразилійка залишилася сама після того, як їй стало відомо про таємне подвійне життя свого партнера. Під час однієї з трансляцій в Instagram підписник запитав модель, чи зраджували їй.

"Я зустрічалася з хлопцем кілька місяців. Він був до абсурду ревнивий, типовий Скорпіон, мої перші стосунки з представником цього знака, і я підозрювала, що мене зраджують", — почала свою розповідь дівчина.

Керол зазначила, що вона встановила Apple AirTag у машині свого хлопця і почала стежити за його пересуваннями.

"Це викликає звикання. Я почала дивитися на нього по кілька хвилин на день, потім це тривало годинами, поки не дійшло до того, що я повністю приохотилася до перевірки його місця розташування", — додала модель.

Дівчина відчувала, що хлопець щось приховує від неї Фото: CO Press Office

В один із днів, за словами Керол, її хлопець стверджував, що йде до спортзалу, але місце розташування показувало протилежне.

"Він сказав мені, що йде до спортзалу, але в застосунку я побачила, що він перебуває в іншому місці. Я вирішила зробити йому сюрприз і зателефонувала йому. Він наполягав, що він у спортзалі, але, очевидно, це було не так. Після цього ми посварилися, і в підсумку він зізнався у зраді", — підбила підсумок бразилійка.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розлучилася з хлопцем через погану економіку. Пара вирішила кинути все, а не будувати стосунки на відстані, почасти через витрати на перельоти туди й назад.

Також стало відомо, що дружка кинула наречену в салоні після того, як дізналася, що та над нею насміхається. Дівчина звернулася за порадою до користувачів соціального форуму після того, як дізналася, що її подруги обговорюють її за спиною.