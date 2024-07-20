Подружжя знайшло стару відеокасету із запискою, яка змінила їхнє життя (фото)
Закарі та Скай Роджерс навіть не підозрювали, що може бути на плівці. Подружжю довелося докласти чимало зусиль, щоб відшукати потрібний програвач.
Закарі Роджерс і його дружина Скай, які були закохані одне в одного з дитинства, не знали, чого очікувати, коли знайшли стару відеокасету з рукописною запискою, прикріпленою до неї. Про це пише Newsweek.
Майбутнє подружжя познайомилося в середній школі у віці 15 років, коли вони разом відвідували уроки французької мови. Як це було заведено на той час, вони додали одне одного в Yahoo Messenger і одразу ж здружилися. Нині їм за 30, вони разом уже майже два десятки років, одружені вісім років і є батьками доньки. Нещодавно подружжя пережило втрату бабусі Скай, яка її виховувала.
Її дідусь, перебираючи речі своєї покійної дружини, зробив несподівану знахідку: відеокасету із запискою для онуки від майбутнього чоловіка, яку він зробив у старших класах школи 2006 року, зі словами: "Скай. Я люблю тебе".
"Він не впізнав почерк і подумав, що це від батька Скай або щось на кшталт цього, але ми відразу зрозуміли, що це від мене. Я сидів і намагався зрозуміти, звідки взялася ця касета, тому що я абсолютно не пам'ятав, як її зробив і що на ній могло бути", — розповів Роджерс.
На жаль для подружжя, у 2000-х роках відеокасети стали непопулярними на ринку і їх швидко замінили DVD, Blu-ray і, пізніше, потокове мовлення. Поки вони шукали відеопрогравач для відтворення загадкової касети, Закарі поділився знахідкою у Facebook. Багато користувачів були приємно здивовані такою знахідкою.
"О, Боже. Я так радий за вас, удачі", "Я просто в напрузі", "Я б хотів почути новини, коли ви все дізнаєтеся, не можу дочекатися", — писали вони.
Зрештою пара вирушила до матері Закарі, оскільки в неї все ще був старий відеомагнітофон, але оскільки вони "не були впевнені, що може бути на плівці", то про всяк випадок вигнали з кімнати свою доньку і матір Роджерса.
"У цей момент я був упевнений, що нічого поганого і, найімовірніше, нічого дивного там немає. У мене була відеокамера, і я любив монтувати відео, але я не пам'ятаю, щоб коли-небудь робив відео для своєї дівчини", — розповів він, спочатку думаючи, що це може бути фільм, який їй подобається, або передача, яку він хотів, щоб вона подивилася.
Після перешкод подружжя побачило чітку картинку і зрозуміло, що на касету було записано змагання з реслінгу WWE. Скай і Закарі розсміялися і зрозуміли, що це залишиться ще одним приємним спогадом у їхній історії.
Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розлучилася з хлопцем через погану економіку. Пара вирішила кинути все, а не будувати стосунки на відстані, почасти через витрати на перельоти туди і назад.
Також стало відомо, що дружка кинула наречену в салоні після того, як дізналася, що та над нею насміхається. Дівчина звернулася за порадою до користувачів соціального форуму після того, як дізналася, що її подруги обговорюють її за спиною.