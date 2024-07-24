378 років історії: блогер показав занедбаний притулок королівської сім'ї (фото)

Будинок у багатьох місцях руйнується, але велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами житла, збереглися. Блогер Кайл Урбекс зміг побувати всередині старовинної будівлі.

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27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує закинуті локації, поділився моторошними фотографіями таунхаусу, в якому колись жила дочка королеви Вікторії. Про це пише The Mirror.

Принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська, зупинялася в житловому будинку в Ноттінгемі, який довелося спеціально обставити для її перебування там коштом мерії міста. Блогер і міський дослідник Кайл Урбекс побував у покинутій будівлі, в якій колись жила дочка королеви Вікторії.

На фотографіях видно, що будинок у багатьох місцях руйнується, але велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами житла принцеси Луїзи, збереглися.

Будинок був побудований приблизно в XVI столітті. У 1646 році він належав Томасу Гатчінсону (члену парламенту) і був зайнятий леді Гатчінсон. Фасад реконструювали в 1728-1733 роках на замовлення Вільяма Галлоуса.

Будинок у багатьох місцях руйнується Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex Гвинтові сходи Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex

У 1742 році в будівлю внесли зміни, а 1833 року її знову перебудували архітектори Генрі Мозес Вуд і Джон Ніколсон під житло для суддів. У 1887 році в ньому оселилася принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська. Для її перебування довелося спеціально обставити апартаменти коштом мерії Ноттінгема.

Принцеса була шостою дитиною і четвертою дочкою королеви Вікторії та принца Альберта. У своєму громадському житті вона була активною прихильницею мистецтва і вищої освіти. Її дотепність і розум зробили її улюбленицею батька, а допитлива натура принесла їй прізвисько "Маленька міс Чому" від інших членів королівської сім'ї.

Будівля пережила багато ремонтів і реконструкцій Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex Будинок має тривалу історію Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex

Її раннє життя пройшло в переїздах між різними королівськими резиденціями в оточенні сім'ї. Коли в грудні 1861 року помер її батько, двір занурився в довгу жалобу, до якої принцеса з часом стала ставитися без симпатії. Вона була майстерним скульптором і художником, і кілька її робіт збереглися до наших днів. До заміжжя принцеса служила неофіційним секретарем королеви з 1866 по 1871 рік.

У 1922 році будівлю було переобладнано під офіси Ради графства, а в 1930 році до неї було зроблено прибудови. Два сусідні будинки було знесено 1931 року, щоб забезпечити місце для паркування. У 2009 році будівлю купила компанія Finesse Collection, власники Lace Market Hotel, але розширення готелю не відбулося. У 2014 році його знову було виставлено на продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що рослина вийшла з-під контролю і "захопила" цілий будинок. Майкл і Тереза Лай заплатили 24 000 фунтів стерлінгів за житло, яке було повністю засаджено кучерявою рослиною. Вони намагалися впоратися з чагарником, але він ріс так швидко, що тепер охоплює весь будинок.

Також стало відомо, що "унікальне" курортне місто ризикує "застигнути" в часі. Місцеві жителі сподіваються, що люди незабаром почнуть цінувати тишу і спокій під час відпочинку і почнуть відвідувати Вітернсі.