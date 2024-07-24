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378 років історії: блогер показав занедбаний притулок королівської сім'ї (фото)

Покинутий будинок, будинок дочки королеви Вікторії, старовинна будівля, притулок королівської сім'ї, таунхаус, будинок принцеси Луїзи
Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex | У старовинному будинку жила дочка королеви Вікторії

Будинок у багатьох місцях руйнується, але велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами житла, збереглися. Блогер Кайл Урбекс зміг побувати всередині старовинної будівлі.

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27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує закинуті локації, поділився моторошними фотографіями таунхаусу, в якому колись жила дочка королеви Вікторії. Про це пише The Mirror.

Принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська, зупинялася в житловому будинку в Ноттінгемі, який довелося спеціально обставити для її перебування там коштом мерії міста. Блогер і міський дослідник Кайл Урбекс побував у покинутій будівлі, в якій колись жила дочка королеви Вікторії.

На фотографіях видно, що будинок у багатьох місцях руйнується, але велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами житла принцеси Луїзи, збереглися.

Будинок був побудований приблизно в XVI столітті. У 1646 році він належав Томасу Гатчінсону (члену парламенту) і був зайнятий леді Гатчінсон. Фасад реконструювали в 1728-1733 роках на замовлення Вільяма Галлоуса.

Покинутий будинок, будинок дочки королеви Вікторії, старовинна будівля, притулок королівської сім'ї, таунхаус, будинок принцеси Луїзи Fullscreen
Будинок у багатьох місцях руйнується
Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex
Покинутий будинок, будинок дочки королеви Вікторії, старовинна будівля, притулок королівської сім'ї, таунхаус, будинок принцеси Луїзи Fullscreen
Гвинтові сходи
Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex

У 1742 році в будівлю внесли зміни, а 1833 року її знову перебудували архітектори Генрі Мозес Вуд і Джон Ніколсон під житло для суддів. У 1887 році в ньому оселилася принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська. Для її перебування довелося спеціально обставити апартаменти коштом мерії Ноттінгема.

Принцеса була шостою дитиною і четвертою дочкою королеви Вікторії та принца Альберта. У своєму громадському житті вона була активною прихильницею мистецтва і вищої освіти. Її дотепність і розум зробили її улюбленицею батька, а допитлива натура принесла їй прізвисько "Маленька міс Чому" від інших членів королівської сім'ї.

Покинутий будинок, будинок дочки королеви Вікторії, старовинна будівля, притулок королівської сім'ї, таунхаус, будинок принцеси Луїзи Fullscreen
Будівля пережила багато ремонтів і реконструкцій
Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex
Покинутий будинок, будинок дочки королеви Вікторії, старовинна будівля, притулок королівської сім'ї, таунхаус, будинок принцеси Луїзи Fullscreen
Будинок має тривалу історію
Фото: mediadrumimages/Kyle Urbex

Її раннє життя пройшло в переїздах між різними королівськими резиденціями в оточенні сім'ї. Коли в грудні 1861 року помер її батько, двір занурився в довгу жалобу, до якої принцеса з часом стала ставитися без симпатії. Вона була майстерним скульптором і художником, і кілька її робіт збереглися до наших днів. До заміжжя принцеса служила неофіційним секретарем королеви з 1866 по 1871 рік.

У 1922 році будівлю було переобладнано під офіси Ради графства, а в 1930 році до неї було зроблено прибудови. Два сусідні будинки було знесено 1931 року, щоб забезпечити місце для паркування. У 2009 році будівлю купила компанія Finesse Collection, власники Lace Market Hotel, але розширення готелю не відбулося. У 2014 році його знову було виставлено на продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що рослина вийшла з-під контролю і "захопила" цілий будинок. Майкл і Тереза Лай заплатили 24 000 фунтів стерлінгів за житло, яке було повністю засаджено кучерявою рослиною. Вони намагалися впоратися з чагарником, але він ріс так швидко, що тепер охоплює весь будинок.

Також стало відомо, що "унікальне" курортне місто ризикує "застигнути" в часі. Місцеві жителі сподіваються, що люди незабаром почнуть цінувати тишу і спокій під час відпочинку і почнуть відвідувати Вітернсі.