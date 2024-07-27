"Наводить жах": чоловік випадково сфотографував загадкову фігуру на горищі (фото)

Чоловік сфотографував дверний отвір, у якому користувачі соцмереж помітили силует схожий на примару.

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Дженте Андрітсос із Бельгії поділилася фотографією, яку зробив її друг у себе на горищі. Чоловікові нібито випадково вдалося зафіксувати загадкову фігуру у дверному отворі. Знімок було опубліковано в групі Ghosts Caught On Camera у Facebook.

Багато користувачів соцмережі зазначили, що вони поспішили б покинути житло і більше ніколи не поверталися, адже вони переконані, що на світлині зображений привид.

"Мій друг зняв це на камеру на своєму горищі... Що ви думаєте, хлопці?" — підписала жінка фото.

Чоловік випадково сфотографував дверний отвір, що веде в кімнату на горище. Однак особливо пильні користувачі змогли помітити в лівій верхній частині знімка щось моторошне. Фігура стає чіткішою, якщо збільшити яскравість зображення. Деякі люди були впевнені, що побачили справжнього привида.

Фігура стає чіткішою, якщо збільшити яскравість зображення Фото: Facebook

Багато людей були налякані загадковим силуетом, але знайшлися й ті, хто сприйняв усе з гумором.

"Це виглядає страшно і наводить жах! Не думаю, що зможу знову піднятися на горище після того, як побачу це", "Я б з'їхав, ось що я думаю", "О, чорт забирай, ні. Я йду", "З усім цим безладом на шляху він упаде, тож не хвилюйтеся і забудьте про нього!", "Бідна примара зазирає у двері і думає... Я не піду туди, доки ви не приберете цей безлад", "У мене був схожий випадок кілька ночей тому, коли я повернувся додому після тренування і зібрався увійти в дім, аж раптом побачив сіру купу чогось праворуч від себе в кутку патіо. Я потягнувся вниз, думаючи, що це залишена для мене посилка, але вона одразу ж зникла", — писали вони.

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