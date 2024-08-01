У 100 тисяч разів дорожче: британці шоковані продажем будинку з мотлохом і цвіллю (фото)

Британці детально оглянули двоповерховий будинок, який продався за стартовою ціною 1 фунт стерлінгів. Кожну кімнату заповнював мотлох, вікна були відсутні, але аукціон показав, що і така нерухомість має попит.

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Агентство нерухомості Pattinson, яке працює у Ньюкаслі у Великій Британії, провело аукціон із продажу будинку, за який вдалось отримати у 100 тисяч разів більше грошей, ніж планували. Будинок був у занедбаному стані, захаращений сміттям ледь не під стелю кімнат. Однак відшукалася майже сотня британців, які позмагались за такий лот. Про деталі дивовижного аукціону у Британії розповіло видання Mirror.

Журналісти звернули увагу на повідомлення агентства, опубліковані в Instagam та інших соцмережах. У дописах ішлося про те, що вдалось "щасливо" продати будинок, стартова ціна за який становила 1 фунт стерлінгів. Вперше його показали у червні у Facebook: на фото та відео можна побачити закидані сміттям кімнати, зруйновані меблі, вкриті цвіллю стіни, розбиті вікна та двері. Втім, у липні знайшлося 98 охочих стати новими власниками. В підсумку покупцем став британець, який виклав 100 тис. фунтів стерлінгів, ідеться у дописі компанії продавця.

"Ми були дуже зацікавлені в продажу до такої міри, що завершили аукціон раніше, ніж спочатку планувалося. Майно було продано за 100 000 фунтів стерлінгів із 98 заявками", — сказали рієлтори журналістам.

Щоб потенційні покупці знали, що купують, агенти на низці фото показали, який вигляд має будинок зовні та всередині. Зазначено, що його збудували у 1990 році, він "пограбований", а кожна кімната — у занедбаному стані. Це двоповерхова будівля на Елсвік-роуд: передпокій, сходи, вітальня, кухня, ванна кімната, дві спальні.

На фото можна побачити, що деякі кімнати повністю забиті поламаними меблями та сміттям. Можна роздивитись уламки диванів, стільців, етажерок та інших поламаних речей невідомого походження.

Курйоз в Британії - кімната у будинку за 1 фунт Фото: З відкритих джерел Курйоз в Британії - сміття у кімнаті у будинку за 1 фунт Фото: З відкритих джерел

Є кімната, у якій зберігся монітор від комп'ютера та видно шматок вільної від сміття підлоги. Можна розгледіти більш-менш цілий диван, коробки, подерті стіни зі старими фото та вікна, завішані старими фіранками.

Курйоз в Британії - кабінет у будинку за 1 фунт Фото: З відкритих джерел

У ванній кімнаті поверхні почорніли від цвілі. Водночас на кухні збереглась пральна машина, газова плита, стіл і навіть телевізор.

Курйоз в Британії - кухня у будинку за 1 фунт Фото: З відкритих джерел Курйоз в Британії - ванна кімната у будинку за 1 фунт Фото: З відкритих джерел

Детальний огляд приміщень можна побачити у TikTik: агентство нерухомості пройшло по усіх кімнатах і оглянуло територію навколо.

Під відео можна побачити коментарі глядачів. У одному людина відразу написала, що хотіла б купити будинок, за який просять один фунт. Інша зауважила, що уявляє кількість дітей, які могли б наробити стільки шкоди.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про будинок у Лос-Анджелесі, оточений купами сміття. Сусідні мешканці занепокоєні ситуацією, оскільки відчували сморід від куп, висотою в кілька футів. На відео, знятому дроном, можна побачити, що власники оточили своє майно парканом із поліетиленових пакетів та іншим мотлохом.

Нагадуємо, у квітні 2024 року NASA довелось коментувати появу космічного сміття на подвір'ї жителів штату Флорида.