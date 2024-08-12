Неймовірна удача: фермер знайшов у шахті "камінець" вартістю $70 тисяч (фото)

Діліп Містрі зізнався, що планує витратити свою частку грошей для покращення фінансового становища родини.

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Фермер Діліп Містрі з індійського містечка Панні знайшов у приватній шахті алмаз вагою 16,10 карата, вартість якого оцінили у понад $70 тисяч. Чоловік із трьома своїми компаньйонами сподівався добути дорогоцінне каміння, але й гадки не мав, що йому так пощастить. Про це пише What's The Jam.

Місцевий експерт з дорогоцінного каміння Анупам Сінгх підтвердив, що фермер знайшов саме алмаз. Тепер знахідку продадуть на аукціоні. 12,5% зі вторгованої суми доведеться віддати державі як роялті, а от решту грошей четвірка поділить між собою.

На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як Діліп гордо тримає алмаз, що мерехтить у світлі, а потім передає його районному офіцеру. Містрі зізнався, що планує витратити свою частку грошей для покращення фінансового становища родини.

Фермер Діліп Містрі знайшов справжній алмаз Фото: Jam Press Vid

Як повідомляється, це не вперше фермер натрапляє на таку неймовірну знахідку. Разом зі своїми партнерами він уже знаходив алмази. Щоправда, не зізнавався, скільки вони коштували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Дешрадж Адівасі та його дружина знайшли алмаз вагою 6,65 карата на орендованій землі в районі Панна (штат Мадх'я-Прадеш, Індія) і здали його на зберігання в місцевий ювелірний магазин. Подружжя цілеспрямовано полювало на цінне каміння останні кілька днів і їхні зусилля окупилися. Знахідку виставлять на аукціон.

Також стало відомо, що в гаманці чоловіка знайшли загадкову рідкісну монету, про яку він не знав. Користувачі соцмереж вирішили допомогти хлопцеві з'ясувати її походження. Фотографією поділився користувач із ніком Western-Equivalent44 на популярному форумі Reddit.