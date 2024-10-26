Американка передбачила на картах Таро, що виграє у лотерею: яким був виграш

Пророцтво свідчило, що скоро в житті жінки з'являться гроші. Вона довго розмірковувала про те, як це може статися, забувши про лотерейні білети у своїй сумочці.

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У США мешканка штату Мічиган, яка не захотіла називати свого імені, розповіла, що ворожіння на картах Таро правильно передбачило їй виграш у лотерею в розмірі 500 000 доларів. Про це повідомила Мічиганська лотерея (Michigan Lottery).

59-річна американка розповіла представникам Мічиганської лотереї, що того ж дня вона зупинилася на заправці, щоб купити кілька скретч-білетів.

"Під час ворожіння на картах Таро мені сказали, що дуже скоро в моєму житті з'являться гроші. Я намагалася зрозуміти, як це може статися, але навіть не подумала про лотерейні білети у своїй сумочці", — згадує вона.

Пізніше ввечері жінка стерла захисний екран і побачила символ зірки.

"Я подумала, що принаймні я повернула свої гроші, і припустила, що це буде виграш у 10 доларів. На мій подив, я виявила приз у розмірі 500 000 доларів! Я намагалася зберігати спокій, але вже тоді зрозуміла, що це змінило моє життя", — поділилася американка.

За словами переможниці, у її плани входить погашення боргу за машину, поїздка в круїз із подругою та інвестування суми, що залишилася.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік випадково купив два однакові лотерейні білети й виграв $2 млн. Гравець зрозумів, що в нього є однакові квитки, коли чотири з них виграли по 4 долари кожен. Незабаром на нього чекав ще один сюрприз.

Також стало відомо, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний маєток у лотерею. Приз складався зі 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тому Роуз Дойл легко ухвалила рішення піти на пенсію, коли дізналася про свою перемогу.