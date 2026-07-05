Недоречний бізнес: мешканці "найчарівнішого" селища Англії виступили проти відкриття кебабної

Мешканці англійського села Грасмір у графстві Камбрія, яке безпосередньо пов’язане з діяльністю поета-романтика Вільяма Вордсворта, обурені планами перетворити місцевий ресторан на заклад, де готують кебаб. Місцева рада висловила занепокоєння щодо шуму, запахів та можливого негативного впливу на вигляд населеного пункту.

Британо-іранський підприємець курдського походження Шван Хдер звернувся до місцевих органів влади з проханням надати дозвіл на перепрофілювання кафе Goody Blakes у місті Грасмір на заклад з продажу гарячої їжі на винос під назвою Grasmere Kebab Shop. Про це пише видання The Sun.

Однак місцева рада, після протестів мешканців, рекомендувала відхилити пропозицію, аргументуючи це тим, що вона суперечить плану розвитку національного парку Лейк-Дістрікт.

Кафе Goody Blakes, де планується відкрити кебабну Фото: з відкритих джерел

У своїй відповіді рада заявила, що відкриття закладу швидкого харчування "призведе до такого рівня активності та інтенсивності роботи, який несумісний із навколишньою житловою забудовою та чутливим до змін контекстом села", а також "підірве сформований характер і функції цієї частини села".

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Один із активістів наголосив, що це невелике й колоритне село цінують саме за тишу та мальовничість, а відкриття цілодобової закусочної докорінно змінить характер району. Також противники відкриття зазначали, що над їхнім тихим куточком будуть літати смердючі хмари жирного диму від кебабів. Крім того, за сто метрів від закладу розташована початкова школа, а відкривати нові фаст-фуди поблизу навчальних закладів заборонено. До того ж у районі значно побільшає сміття від їжі на винос та шуму від автомобілів.

Село Грасмір Фото: з відкритих джерел

"Це не той вид бізнесу, який тут доречний", — наголошували місцеві мешканці.

Після кампанії з захисту романтичної спадщини села рада відхилила заявку на відкриття закладу швидкого харчування. Однак ресторатор назвав критику "неймовірною" і заявив, що твердо вирішив подати заявку знову.

Місце поховання Вільяма Вордсворта Фото: з відкритих джерел

Мальовниче селище послідовник так званої "озерної школи" Вільям Вордсворт описував як "найпрекрасніше місце, яке коли-небудь знаходила людина". І переважна більшість мешканців села дуже шанобливо ставляться до його історичної спадщини.

Нагадаємо, у британському Брістолі влада встановила новий паркан біля будинку, але при цьому замурувала вікно в одній із кімнат. Мешканець вирішив провчити нахабних чиновників.

Також Фокус повідомляв, що лондонський юрист вирішив очистити річку Алдрес-Брук від сміття. Тепер екоактивісту загрожує тюремне ув’язнення за його благородну справу.