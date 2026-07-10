40 файлів про інопланетян: Пентагон опублікував нову серію сенсаційних матеріалів

Це вже четверта партія розсекречених документів про неідентифіковані аномальні явища, або НЛО, яку оприлюднюють, продовжуючи ініціативу адміністрації Трампа щодо забезпечення прозорості.

Останній транш менший за попередні, опубліковані 8 травня, 22 травня та 12 червня, і складається з 40 файлів, серед яких 14 документів, 19 відеозаписів та кілька аудіозаписів від таких відомств, як Пентагон, NASA, ЦРУ, ФБР та Міністерство енергетики, пише WPDE.

Пентагон опублікував ще одну серію файлів про НЛО

"Міністерство оборони та наші партнери з інших відомств активно працюють над черговою публікацією файлів, що стосуються НЛО", — заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

До найвизначніших документів належать протоколи конференції Комісії з атомної енергії 1949 року в Лос-Аламосі, штат Нью-Мексико, де федеральні чиновники зібралися для вивчення повідомлень про загадкові "зелені вогняні кулі", помічені поблизу лабораторії на початку холодної війни. Згідно з документами, дослідники так і не дійшли єдиної думки щодо причин цих спостережень, хоча одна з провідних теорій припускала, що це були метеори, які входили в атмосферу Землі під малим кутом.

Відео дня

До нещодавно розсекречених матеріалів також входять ескізи незвичайних предметів, виконані від руки свідками, та слідчі звіти, що зафіксували спостереження, які влада не змогла пояснити через обмеженість або непереконливість доказів.

Також у розсекречених документах містяться військові інфрачервоні знімки, на яких видно неідентифіковані теплові сигнали, зафіксовані датчиками міністерства оборони, а також фотографії, зроблені під час місії космічного шатла "Колумбія" NASA у 1996 році, на яких зображено неідентифікований об’єкт на низькій навколоземній орбіті. За словами офіційних осіб, астронавти зробили серію з трьох знімків цього об’єкта під час місії STS-80 у період з 19 листопада по 7 грудня 1996 року.

У файлах є кілька фотографій та відео НЛО

Офіційні особи наголосили, що ці справи й надалі класифікуються як "нерозкриті", оскільки слідчі не мали достатньої інформації для встановлення остаточного пояснення, а не тому, що вони пов’язані з позаземною діяльністю.

Нагадаємо, раніше вчені розробили набір протоколів для реагування на контакт з інопланетянами. Серед них — дивна директива утримуватися від відповідей на космічні повідомлення.

Раніше Пентагон уже оприлюднював документи про НЛО, але тоді матеріалів було набагато більше.