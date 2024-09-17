Колишньому янголу Victoriaʼs Secret Бʼянкі Балті діагностували рак

Відомо, що два роки тому модель проходила обстеження, яке показало ймовірність розвитку онкології в її організмі.

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40-річна італійська топмодель та акторка Б’янка Балті повідомила, що у неї виявили онкологічне захворювання. Про це вона написала у неділю, 15 вересня, у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, модель повідомила, що звернулася у швидку допомогу зі скаргами через болі в нижній частині живота. Після обстеження у неї виявили рак яєчників 3-ї стадії.

"Минулої неділі я зареєструвалась у відділенні швидкої допомоги, щоб з’ясувати, що мій біль внизу живота був 3-ю стадією рака яєчників", – написав Балті в Instagram. "Це був тиждень, сповнений страху, болю та сліз, але здебільшого любові, надії, сміху та сили"

Попри свій діагноз, Балті показала селфі з медичними працівниками та близькими, які відвідували її в лікарні, демонструючи позитивний настрій та налаштування на боротьбу з хворобою.

"У мене попереду довга подорож, але я знаю, що я подолаю це. Для мене, моїх близьких (мої доньки вгорі списку) і всіх вас, кому потрібна сила, ви можете позичити трохи моїх, бо в мене їх багато", — додала модель.

Відомо, що лікування раку яєчників, як правило, передбачає хірургічне втручання та хіміотерапію.

Це не перший випадок, коли Балті ділиться проблемами зі здоров’ям. Ще наприкінці 2022 року модель виявила, що є носієм гена BRCA1. Вона дізналася, що у неї 50-відсотковий шанс діагностувати рак грудей і 30-відсотковий шанс діагностувати рак яєчників. У результаті їй у грудні 2022 року зробили профілактичну подвійну мастектомію.

"Я ще не хворіла, але я знала, що ймовірність того, що колись я хворію, була набагато вищою", — сказала вона Vogue у березні. "Тепер у мене була свобода волі щось з цим зробити".

Зауважимо, що у моделі вже є двоє доньок: у 2007 році вона народила Матильду Лучіді від асистента фотографа Крістіана Лучіді. Вже у квітні 2015 року у моделі народилася ще одна донька Міа Макрей від з Меттью Макрея.

Нагадаємо, раніше ми писали, що інсайдер розповів про стан онкохворої Кейт Міддлтон.