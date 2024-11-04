У відомого голлівудського актора діагностували рак

Попри поставлений діагноз, Джеймс Ван Дер Бік продовжує зніматися. Він вірить у своє повне одужання.

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47-річний американський актор Джеймс Ван Дер Бік, найвідоміший за роллю Доусона Лірі в серіалі "Бухта Доусона", повідомив виданню People, що у нього діагностували колоректальний рак.

За словами знаменитості, зараз він справляється з цим діагнозом приватно і робить кроки для його вирішення за підтримки сім'ї.

"Є підстави для оптимізму, і я почуваюся добре", — запевняє батько шести дітей.

Джеймс зі своєю дружиною Кімберлі

Колоректальний рак — тип раку, який вражає товсту або пряму кишку. Це один із найпоширеніших видів раку в усьому світі. Ризик цього захворювання збільшується з віком і здебільшого розвивається у людей, старших за 50 років.

Дізнавшись про свій діагноз, Ван Дер Бік продовжив зніматися. Зовсім недавно він з'явився в епізоді "Вокера", а наступним його фільмом стане "Осторонь: квотербек і я", що вийде наприкінці цього місяця.

У червні цього року актор, його дружина Кімберлі та їхні діти побували в Єгипті, де, серед іншого, відвідали легендарні піраміди в Гізі, а також храмовий комплекс Дендера.

Свою поїздку він називав чарівною і зізнався, що був вражений монументальними спорудами.

"Я очікував метафізичного елемента в поїздці, але був захоплений зненацька тим, наскільки глибоко я відчув духовний резонанс усіх цих храмів. Я маю на увазі, що вони "храми", зрештою (ну так), але будь-які мої припущення про те, що ці потойбічні споруди є "старовиною", розвіялися, щойно я в них увійшов. Це були святі місця, побудовані для зв'язку з божественним, як вони розуміли це в той час. Я пішов із благоговінням і трепетом — мої очі, серце і душа розширилися. Величезна подяка всім, хто зробив це можливим", — написав він у соцмережі.

Сім'я Джеймса Ван Дер Біка на відпочинку в Єгипті

Чотири роки тому Ван Дер Бік переїхав із Лос-Анджелеса до Техасу, щоб бути подалі від голлівудської метушні. Він разом із дружиною виховує 13-річну Олівію, 12-річного Джошуа, 10-річну Аннабель Лі, восьмирічну Емілію, шестирічну Гвендолін і дворічного Джеремі.

Кімберлі — друга дружина актора, з якою він одружився 2010 року в Ізраїлі. Уже через місяць народився їхній первісток. З 2003 по 2009 рік Джеймс був одружений з акторкою Гізер Енн МакКомб.

Сім'я посідає важливе місце в серці Джеймса, оскільки його Instagram переповнений знімками і відео з дружиною і дітьми.

Раніше Фокус писав, що в червні цього року 46-річний пуерто-риканський репер і актор Дон Омар, справжнє ім'я якого Вільям Омар Ландрон Рівера, повідомив про наявність у нього онкологічного захворювання.