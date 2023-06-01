Не їжте це! 5 продуктів, які шкодять вашій шкірі влітку

Бажаєте, щоб шкіра влітку була ідеально чистою – викиньте з холодильника продукти, які провокують появу прищів.

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Акне — поширене захворювання шкіри, від якого страждають багато людей, особливо влітку. Хоча прищі можуть бути викликані різними причинами, у тому числі гормональним дисбалансом та генетикою, дієта також відіграє значну роль. Дізнайтеся, від яких продуктів вам слід відмовитись,щоб улітку ваше обличчя було чистим, а шкіра – здоровою. Про це пише healthshots

Коли ми засмагаємо і насолоджуємося сонечком, наша шкіра стає більш схильною до висипів та акне через різні фактори, такі як піт, вологість та споживання певних продуктів. Хоча ми не можемо контролювати погоду, ми можемо контролювати те, що їмо. Від нашої дієти безпосередньо залежить, наскільки чистою і сяючою буде шкіра обличчя, особливо в літній сезон.

Манго

Фрукти — просто рай для наших смакових рецепторів, особливо влітку, але якщо їх буде забагато в раціоні, вони можуть навіть нашкодити організму. Не найкращий фрукт у спекотній літній сезон — це манго. Доктор Субхашині Мохан, дерматолог з лікарні Аполло Спектра в Ченнаї, пояснює, що манго містить велику кількість цукру, надмірне споживання якого може спричинити гормональний дисбаланс та збільшити вироблення шкірного сала. Шкірне сало — це масляниста речовина, яка може закупорити пори та призвести до появи прищів. Таким чином, обмеження споживання фруктів із високим вмістом цукру, таких як манго, може допомогти запобігти появі прищів, особливо якщо у вас шкіра схильна до акне.

Продукти з високим глікемічним індексом

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"Оброблені харчові продукти та рафіновані вуглеводи (солодощі, чіпси, здоба) можуть спричинити швидке підвищення рівня глюкози в крові та спровокувати появу прищів", — каже доктор Мохан. Це, у свою чергу, збільшує вироблення інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1) в організмі, що також пов'язане з підвищеним ризиком деяких видів раку. Згідно з дослідженням, опублікованим Американською академією дерматології, дієта з низьким глікемічним індексом може зменшити кількість прищів. До продуктів із низьким глікемічним індексом відносяться більшість свіжих овочів, деякі свіжі фрукти, боби та вівсяні пластівці.

Шоколад та молочні продукти

Молоко, особливо знежирене, може погіршити проблеми зі шкірою, оскільки містить велику кількість цукру та сироваткового білка. Надлишок сироваткового білка може стати причиною ваших проблем з акне. Також дослідження показують, що чим більше шоколаду ви споживаєте, тим більше проблем із прищами через високий вміст цукру та гормонального дисбалансу отримуєте у результаті. Доктор Мохан припускає, що краще уникати шоколаду та молочних продуктів у літній сезон, щоб запобігти появі прищів.

Дієта з високим вмістом вуглеводів

Дієта з високим вмістом вуглеводів, особливо рафінованих, таких як білий хліб, макарони та солодощі, може спричинити швидке підвищення рівня цукру в крові та збільшити вироблення інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1) в організмі. Це також може сприяти гормональному дисбалансу та збільшенню вироблення шкірного сала, що призводить до появи прищів. "Було доведено, що низьковуглеводні дієти, які зазвичай багаті на білок та некрохмалисті овочі, знижують рівень цукру в крові. Це може вплинути на здоров'я шкіри за рахунок зниження вироблення кінцевих продуктів глікування (AGE), які сприяють старінню шкіри", — говорить лікар Мохан.

Продукти з низьким вмістом клітковини

Продукти з низьким вмістом клітковини, такі як напівфабрикати та солодкі напої, можуть призвести до стрибків рівня цукру в крові й порушити мікробіом кишечника. Це сприяє запаленню шкіри та появі прищів. Доктор Мохан радить натомість вибирати продукти багаті на клітковину, такі як листові овочі, фрукти, бобові та горіхи. Такі продукти сприяють здоровому травленню, стабілізують рівень цукру в крові та запобігають появі небежаних запальних процесів на шкірі обличчя.

Раніше Фокус писав про те, які 8 продуктів допоможуть зберегти молодість та подарують довголіття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.