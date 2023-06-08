Топ-6 токсичних продуктів, які забирають у вас здоров'я

Цілком звичні продукти за певних обставин можуть бути токсичні та шкідливі для вашого організму.

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Всі знають про продукти, які відверто, є шкідливими для нашого здоров'я, але не всім відомо про те, що у звичних і улюблених продуктах іноді також криється небезпека. У невеликих кількостях ці продукти не завдадуть жодної шкоди вашому здоров'ю, але у великих кількостях вони можуть збути токсичні. Про це пише realbuzz.com.

Гриби

У той час як гриби, доступні в супермаркетах, досить безпечні для споживання, любителі грибів повинні бути обережні у виборі, оскільки багато різновидів можуть бути дуже небезпечними і навіть смертельними. Близько 100 видів грибів вважаються небезпечними для людини. Вживання таких грибів викликає симптоми які варіюються від головного болю до судом і навіть смерті.

Ріпакова Олія

Щодо користі ріпакової олії для організму людини велося багато суперечок, але все ж таки вживання в їжу цієї олії може мати багато негативних наслідків для вашого здоров'я. У повідомленнях йдеться, що ріпак, з якого виробляється олія, надзвичайно токсичний, а побічні ефекти від вживання такої олії можуть викликати проблеми з диханням та сліпоту.

Мускатний горіх

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Можливо, один із найнебезпечніших продуктів у цьому списку вас сильно здивує, тому що ця спеція є практично в кожній кухонній шафі. Хоча, як і багато продуктів у списку, мускатний горіх дійсно корисний для здоров'я, він також може бути надзвичайно небезпечним, якщо вживати його у великих дозах. Мускатний горіх містить токсичну речовину під назвою міристицин, в помірних кількостях вона може викликати галюцинації, а великі дози можуть спричинити судоми, прискорене серцебиття, нудоту, зневоднення.

Перець чилі

Перець чилі надзвичайно корисний для здоров'я, але лише в невеликій кількості. У чилі міститься хімічна речовина капсаїцин, завдяки якій перець гіркий на смак. Висока концентрація капсаїцину може чинити токсичну дію, викликаючи, біль у животі, свербіж шкіри, загострення проблем ШКТ. Більшості людей вживання перцю чилі не принесе великої шкоди, частіше користь, проте варто бути обережними і пам'ятати, що капсаїцин найкраще вживати в помірних кількостях.

Фермерський лосось

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Ми часто чуємо про те, що потрібно включати до свого раціону більше риби, але дослідження показали, що вживання в їжу вирощеного на фермі лосося може бути не найкращим вибором. Дослідження показало, що 13 різних токсинів, у тому числі ПХД, які були класифіковані Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA) як ймовірні канцерогени для людини, найчастіше знаходяться у вирощеному на фермі, ніж у дикому лососі.

Картопля

Картопля, на перший погляд, може здаватися досить нешкідливим овочем, але дослідження показують, що вона містить токсичні сполуки, відомі як глікоалкалоїди. Вони впливають на нервову та травну системи, можуть викликати головний біль, слабкість, сплутаність свідомості, діарею та блювоту. Отруєння картоплею відбувається дуже рідко, але, щоб убезпечити себе, любителі цього популярного овоча повинні уникати картоплі з паростками та картоплі, що позеленіла. Саме в таких овочах міститься висока концентрація глікоалкалоїдів.

Раніше Фокус писав про те, які продукти покращать ваш зір і повернуть йому колишню гостроту.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.