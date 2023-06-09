6 домашніх засобів, які допоможуть позбутися хропіння

Хропіння стає для вас проблемою і не дає нормально виспатися — допоможуть домашні засоби від хропіння!

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Усі іноді хропуть, але коли це стає постійним явищем, починаються проблеми. Це порушує режим сну і може навіть призвести до безсоння. Хропіння може бути викликане закупоркою дихальних шляхів, ожирінням, недосипанням та низкою інших факторів. Якою б не була причина, додайте до закладок ці домашні засоби, щоб позбавитися цієї проблеми. Про це пише Lifestyle Asia.

Дихайте над парою

Однією з основних причин хропіння є закладеність носових ходів. Тепло від пари допомагає позбутися закладеності носа та полегшує дихання під час сну.

Спіть на боці

Фото: сон

Якщо ви спите на спині, то саме це може бути причиною вашого хропіння. Сон на спині може призвести до того, що ваша мова зміщується до задньої частини горла, що призводить до блокування потоку повітря через горло. Коли ви спите на боці, повітря проходить легше, і ваше хропіння зменшується.

Піднімайте узголів'я ліжка

Одним з найбільш ефективних домашніх засобів від хропіння є підняття ліжка на кілька сантиметрів. Коли ваша голова знаходиться на вищому рівні, ніж решта тіла, вам легко дихати вільно. Як альтернатива ви можете використовувати високу подушку, яка допоможе допомогти вам із закладеністю носа і не хропіти

Уникайте вживання алкоголю перед сном

Випити пару чарок під час вечері може бути корисним, але чи знаєте ви, що це одна з причин вашого хропіння? Алкоголь призводить до розслаблення м'язів горла, що, своєю чергою, провокує хропіння. Один із найкращих домашніх засобів від хропіння — переконатися, що між вживанням алкоголю та сном проходить не менше трьох годин.

Пийте молоко з куркумою перед сном

Так, ця жовта спеція – відмінний домашній засіб від хропіння. Куркума має антибіотичні та антисептичні властивості, які допомагають вилікувати запалення та хропіння. Змішайте трохи куркуми в теплій склянці молока і випийте перед сном.

Дихайте евкаліптовою олією

Одним із найефективніших засобів від хропіння є евкаліптова олія, вона допомагає очистити ваш ніс. Все, що вам потрібно зробити, це додати кілька крапель евкаліптової олії в киплячу воду або запалити аромалампу перед сном і трохи подихати.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.