В Киеве прошел самый большой беби-бум за все годы независимости

Мальчиков родилось почти на 10% больше, чем девочек

В прошлом году в Киеве родилось 35,4 тысяч детей. Это самое большое число новорожденных за годы независимости.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.

В 1991 году в столице родилось 29 тыс. детей, в 2000 году - 19 тыс. детей, в 2010 году - 32,1 тыс. детей.

В 2017 году в столице родилось 18,5 тыс. мальчиков и 16,9 тыс. девочек. Таким образом, количество младенцев-мальчиков на 1,6 тыс. человек или на 9,5% превысило количество девочек.

Отметим, на 1 января 2018 года по официальной статистике в Киеве насчитывалось 2 млн 934,5 тыс. человек, что на 11% больше, чем на аналогичную дату 1992 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В американской больнице почти одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения

Напомним, все больше европейцев выбирают жизнь в одиночестве и без детей. В Скандинавии семей из одного человека почти половина.