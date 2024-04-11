Большая демографическая яма: может ли Украина воевать без мобилизации молодых бойцов, — NYT

Первая мировая война, Вторая мировая война, распад СССР — все это очень сильно повлияло на демографию. В итоге сейчас количество молодых людей наименьшее в истории современной Украины.

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В Украине проголосовали законопроект о мобилизации во втором чтении. На поле боя украинские солдаты истощены и нуждаются в подкреплении. Теперь мобилизационный возраст снизили до 25 лет. The New York Times проанализировал демографическую составляющую украинского государства.

Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, которое возникло еще раньше: в государстве очень мало молодых мужчин. В большинстве армий костяком являются мужчины в возрасте до 30 лет. В Украине доля мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории, а потому есть необходимость найти баланс между риском потерять целое поколение и необходимостью противостоять РФ.

Владимир Зеленский подписал законопроект, который снижает призывной возраст с 27 до 25 лет. При этом авторы приводят пример, что в США мужчины могут быть призваны с 18 лет. Нежелание Украины снизить возраст еще больше отражает длительное влияние истории. Причина демографической ямы — это проблема, которой более ста лет:

последствия Первой и Второй мировых войн — младенцев, рожденных во время войны было очень мало;

сокращение рождаемости в мировых войнах имело влияние на десятилетия;

коллапс СССР в 1991 сделал небольшое молодое поколение еще меньше из-за экономической депрессии;

Все эти три фактора привели к тому, что в Украине наименьшее поколение в новейшей истории в возрасте от 8-17 лет. Поэтому людей в возрасте 18-27 лет, который являются лучшими бойцами по физическим параметрам, сейчас меньше всего. Мужчины в возрасте от 27 до 60 лет по сути защитить молодое поколение, но ребята в возрасте 25-27 лет теперь тоже должны стать в строй.

Рожденные во время Первой и Второй мировой войны Влияние мировых войн ощущалось и в дальнейшем Людей в возрасте от 18 до 27 лет меньше всего Мужчины в возрасте 27-60 лет защитили молодое поколение от войны

Вместе с тем авторы отмечают, что падение рождаемости в Украине не является чем-то уникальным, потому что многие постсоветские страны столкнулись с такой же проблемой. Экономика приходила в упадок, уровень смертности среди мужчин старшего поколения мужчин резко вырос. Но демографический вызов Украины во время войны гораздо хуже, чем в России. В целом в РФ почти в четыре раза больше людей, что дает ей большее количество мужчин.

Вместе с тем демограф Гладун заявляет, что для Украины нет другого выхода, потому что это война.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за доплаты для военных на нуле.

Фокус собрал основные положения нового законопроекта о мобилизации.