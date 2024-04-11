Велика демографічна яма: чи може Україна воювати без мобілізації молодих бійців, – NYT

Перша світова війна, Друга світова війна, розпад СРСР — все це дуже сильно повпливало на демографію. У підсумку зараз кількість молодих людей найменша в історії сучасної України.

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В Україні проголосували законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. На полі бою українські солдати виснажені і потребують підкріплення. Тепер мобілізаційний вік знизили до 25 років. The New York Times проаналізував демографічну складову української держави.

Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, яке виникло ще давніше: в державі дуже мало молодих чоловіків. У більшості армій кістяком є чоловіки віком до 30 років. В Україні частка чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії, а тому є необхідність знайти баланс між ризиком втратити ціле покоління та необхідністю протистояти РФ.

Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який знижує призовний вік з 27 до 25 років. При цьому автори наводять приклад, що в США чоловіки можуть бути призвані з 18 років. Небажання України знизити вік ще більше відображає тривалий вплив історії. Причина демографічної ями — це проблема, якій понад сто років:

наслідки Першої та Другої світових воєн — немовлят, народжених під час війни було дуже мало;

скорочення народжуваності у світових війнах мало вплив на десятиліття;

колапс СРСР у 1991 зробив невелике молоде покоління ще меншим через економічну депресію;

Всі ці три чинники призвели до того, що в Україні найменше покоління в новітній історії віком від 8-17 років. Через це людей віком 18-27 років, який є найкращими бійцями по фізичних параметрах, зараз найменше. Чоловіки віком від 27 до 60 років по суті захистити молоде покоління, але хлопці віком 25-27 років тепер теж мають стати в стрій.

Народжені під час Першої та Другої світової війни Вплив світових війн відчувався і надалі Людей віком від 18 до 27 років найменше Чоловіки віком 27-60 захистили молоде покоління від війни

Разом з тим автори зауважують, що падіння народжуваності в Україні не є чимось унікальним, бо багато пострадянських країн зіштовхнулись з такою ж проблемою. Економіка занепадала, рівень смертності серед чоловіків старшого покоління чоловіків різко зріс. Але демографічний виклик України під час війни набагато гірший, ніж у Росії. Загалом у РФ майже вчетверо більше людей, що дає їй більшу кількість чоловіків.

Разом з тим демограф Гладун заявляє, що для України немає іншого виходу, бо це війна.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за доплати для військових на нулі.

Фокус зібрав основні положення нового законопроєкту про мобілізацію.