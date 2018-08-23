Порошенко извинился за обещания закончить АТО в считанные часы

Президент Петр Порошенко извинился за свои слова, сказанные им в 2014 году. Речь идет об обещании закончить антитеррористическую операцию на Донбассе за часы.

Об этом он сказал 23 августа в Днепре во время торжеств ко Дню украинского флага, передает "УП".

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро", - сказал Порошенко.

"Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям, - добавил он. - С самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли".

Напомним, Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада ко Дню Независимости Украины.