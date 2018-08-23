Си Цзиньпин заявил, что под руководством Порошенко повышается уровень жизни украинцев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины.
Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Под вашим руководством в течение последних лет в Украине наблюдается заметная тенденция к экономическому росту, непрерывно повышается уровень жизни народа, с каждым днем укрепляется положение и влияние Украины на международной арене. Мы, как ваши друзья, искренне радуемся вашим успехам", - говорится в поздравлении.
Лидер КНР подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-украинских отношений.
"В прошлом году на полях Всемирного экономического форума в Давосе мы провели важную встречу, во время которой были достигнуты широкие договоренности. Я готов вместе с вами прилагать совместные усилия для углубления сотрудничества в рамках совместного построения инициативы "Один пояс, один путь", что позволит китайско-украинским отношениям стратегического партнерства достичь нового, более высокого уровня, на благо наших двух стран и наших народов", - сказал он.
Напомним, США с помощью монголов придумали альтернативу торговле с Китаем.