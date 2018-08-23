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Главная » Украина » Си Цзиньпин заявил, что под руководством Порошенко повышается уровень жизни украинцев
День Независимости Украины

Си Цзиньпин заявил, что под руководством Порошенко повышается уровень жизни украинцев

Си Цзиньпин заявил, что под руководством Порошенко повышается уровень жизни украинцев
Фото: president.gov.ua

Глава КНР поздравил Украину с Днем Независимости

23.08.18 423
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины.

Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Под вашим руководством в течение последних лет в Украине наблюдается заметная тенденция к экономическому росту, непрерывно повышается уровень жизни народа, с каждым днем ​​укрепляется положение и влияние Украины на международной арене. Мы, как ваши друзья, искренне радуемся вашим успехам", - говорится в поздравлении. 

Лидер КНР подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-украинских отношений. 

"В прошлом году на полях Всемирного экономического форума в Давосе мы провели важную встречу, во время которой были достигнуты широкие договоренности. Я готов вместе с вами прилагать совместные усилия для углубления сотрудничества в рамках совместного построения инициативы "Один пояс, один путь", что позволит китайско-украинским отношениям стратегического партнерства достичь нового, более высокого уровня, на благо наших двух стран и наших народов", - сказал он. 

Напомним, США с помощью монголов придумали альтернативу торговле с Китаем.

 

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