При раскопках немецкого захоронения на Донбассе погиб человек

Во время работ обвалился грунт

Во время раскопок и эксгумации останков немецких военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны в Константиновке, умер сотрудник гуманитарной организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Житель Славянска, сотрудник Гуманитарной организации немецкого народного союза по уходу за военными захоронениями погиб при обвале грунта траншеи. Пострадавшему было 30 лет.

Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного трагического события.

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Напомним, в результате обвала моста в Генуе украинцы не пострадали.